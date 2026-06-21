Cerúndolo da la campanada y releva a Alcaraz en Queen's

Francisco Cerúndolo firmó este domingo una de las mayores gestas de su carrera al proclamarse campeón del ATP 500 de Queen's, donde derrotó a Tommy Paul por 6-7(4), 6-4 y 6-3 en una final épica que pasó a la historia como la más larga jamás disputada en el prestigioso torneo londinense.

El argentino necesitó tres horas y cuatro minutos para completar una remontada memorable y levantar el quinto título de su carrera, el segundo sobre hierba. Además, se convirtió en el primer tenista argentino en conquistar Queen's, uno de los torneos más emblemáticos de la gira previa a Wimbledon.

El encuentro comenzó de forma inmejorable para el porteño. Un break en el juego inaugural le permitió tomar ventaja desde el inicio y llegó a disponer de la oportunidad de cerrar el primer set con 5-4 y saque a favor. Sin embargo, no logró rematar el trabajo y el parcial terminó resolviéndose en un tie-break donde Tommy Paul elevó el nivel para adelantarse en el marcador.

La dinámica favorable al estadounidense continuó en el inicio de la segunda manga. Paul logró una rotura en el quinto juego y parecía encaminarse hacia el título, pero Cerúndolo reaccionó de manera espectacular cuando más lo necesitaba.

El argentino encadenó cinco juegos consecutivos para dar la vuelta al set y forzar una tercera manga que terminó desatando la locura en la abarrotada pista central de Queen's.

En el parcial definitivo, ambos jugadores mantuvieron el pulso hasta el sexto juego. Fue entonces cuando Cerúndolo encontró la oportunidad que llevaba buscando durante todo el set y consiguió una rotura decisiva que le colocó por delante.

Cerúndolo celebra en Queen's / EFE

Aun así, el desenlace todavía guardaba emoción. Al resto, el argentino dejó escapar tres bolas de partido, pero ya con el saque en sus manos no desperdició una nueva oportunidad. En su quinta opción para cerrar el encuentro, selló la victoria y desató la celebración.

El triunfo supone un salto enorme para Cerúndolo en una superficie donde tradicionalmente los tenistas argentinos han encontrado mayores dificultades. A una semana del inicio de Wimbledon, el bonaerense aterriza en Londres cargado de confianza y con el mayor éxito de su trayectoria profesional bajo el brazo.

Después de conquistar por primera vez Queen's y hacerlo además en una final récord, Cerúndolo ha dejado claro que llega dispuesto a ser uno de los nombres propios de la temporada sobre hierba.