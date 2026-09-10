El CEO del Open de Australia abre la puerta a eliminar los cinco sets: "Necesitamos explorar y descubrir"

La última jornada de cuartos de final masculinos en el US Open sacó a relucir todo el formato de los Grand Slams. Dos encuentros a cinco sets de máxima exigencia y que superaron las cuatro horas. Para algunos, la duración de estos partidos es exagerada, por mucho que le añada épica al encuentro. Andrew Abdo, CEO del Open de Australia, va un poco en esa línea.

"Quizá en el futuro, en los Grand Slams, en las diferentes rondas o con distintas duraciones… no juguemos al mejor de cinco durante todo el torneo, quizá cambie el sistema de puntuación", inició en la cumbre 'SportNXT' de Melbourne. El propietario aseguró que hay que "explorar nuevas fórmulas", adaptándose de este modo a las nuevas generaciones y los tiempos que corren.

Tiafoe celebra la clasificación para semifinales / EFE

"Quizá haya diferentes permutaciones sobre cómo involucrar y entretener a las audiencias sin perder la esencia, y lo que realmente hace especial al deporte. Creo que esas son las preguntas que necesitamos explorar y descubrir, y creo que hay un lugar para evolucionar eso", zanjó. Una opinión que no ha gustado nada a los aficionados del tenis más longevos, que consideran que la belleza de este deporte reside en sus reglas tradicionales.

Frances Tiafoe, uno de los protagonistas de la última jornada del US Open y semifinalista en esta edición, dio su opinión sobre jugar cinco sets. "¿Me encantan los partidos a cinco sets? Absolutamente no. Crecí viendo cantidad de partidos increíbles a cinco sets. Novak-Rafa, Federer-Rafa, épicos duelos a cinco sets que duran horas y horas. Esa es la historia de este deporte"

Novak Djokovic también cambiaría el sistema / X

Novak Djokovic iba un poco en la línea del nuevo CEO del Open de Australia, aunque él directamente propuso una alternativa. Hace diez años quizá no hubiera dicho lo mismo, pero a día de hoy su formato le beneficiaría en gran medida. "Debemos cambiar el sistema de puntuación. Los sets ya no deberían jugarse a seis juegos, sino a cuatro. Y también eliminaría las ventajas. En sets al mejor de cinco, esto mantendría los partidos en una duración aproximada de dos horas. Sería mejor para todos", expresó.

Todas estas alternativas nacen de la incertidumbre acerca del interés de los jóvenes en el tenis. Este deporte va en dirección contraria a los tiempos que corren: dopamina, velocidad y estímulos constantes. Sin embargo, por el momento no se ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta de cambio. Cualquier variación en el sistema de puntuación o de sets sería un cambio revolucionario que acabaría con la posibilidad de comparar generaciones y diferentes épocas.