Centenario feliz de Alcaraz rumbo a octavos

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final en el Open de Australia tras superar sin demasiados problemas al francés Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-2) que poco o nada pudo hacer con su juego siempre complicado ante una versión muy sólida del murciano, que en su partido número cien de Grand Slam volvió a dejar patente que va lanzado a ser el más joven de toda la historia en conquistar los cuatro.

Inhabilitó casi por completo a un Moutet que se vio incapaz de frenar el nuevo récord de Carlitos, que volvió a igualar a Bjorn Börg. Esta vez, siendo el tenista con más victorias en su centenario de partidos en Grand Slam (87-13). A la caza del sueco también como tenista más joven en conquistar siete títulos, Alcaraz ya tiene en su haber otro de esos récords que va a costar y mucho ver superar.

De principio a fin dominó el partido el español, que atacó juego tras juego el imprevisible juego de Moutet, que tuvo su momento a mitad del segundo set con una gran reacción que puso por momentos en aprietos al español. Pese a ello, pudo solventar sin más problemas y sin volver a ceder un solo set Alcaraz, que ya tiene cita con Tommy Paul por un billete en los cuartos de final, su techo de cristal aquí en Australia.

APISONADORA

Poco más de media hora necesitó Alcaraz para desequilibrar el marcador con un primer set perfecto. Sólido con el saque y agresivo desde el resto ante un Moutet que no supo encontrar el plan de partido. La diferencia de casi 20 kilómetros hora en los distintos golpes fue demasiado para que el francés pudiera entrar en partido en los primeros compases.

Dejó ir alguna de sus clásicas dejadas en busca de romper el ritmo, aunque el español no se dejó engañar poniendo la directa. No necesitó sacar la mejor versión de su servicio para ir aumentando la renta, que siguió al inicio del segundo set.

Alcaraz durante el partido ante Moutet / JOEL CARRETT

Estaba totalmente perdido en el partido el francés, que como buen mago que es, supo sacarse un as de la manga en busca de romper el ritmo y por momentos, lo consiguió.

TRAMPA ESQUIVADA

Empezó a sacar por debajo, algo habitual en sus partidos, y optó por romper todavía más el ritmo con dejadas y golpes marca de la casa que hicieron despistar a Alcaraz, que vio como de un plumazo su renta de 3-0 y dos roturas se convirtió en un 4-3 para el francés, que se adueñó por minutos del partido.

De las risas del murciano a los primeros 'inventos' del francés, se pasó al enfado y a la rabia que acabaron desembocando en una reacción magistral que duró siete juegos. Primero, se hizo con el set desarticulando la mejor versión de Moutet en el partido. Después, volvió a dominar desde el inicio el tercer parcial para no dar más vida al encuentro.

Aprendió la lección el murciano que cerró sin más problemas su 15ª presencia en unos octavos de final de Grand Slam, donde ya sabe que le espera su gran amigo Tommy Paul, que se benefició de los problemas físicos de Alejandro Davidovich (6-1, 6-1 y retirada) para poner rumbo a la cuarta ronda.

"No es fácil jugar con alguien como Corentin, no sabes qué será lo siguiente. Me he divertido mucho en pista" explicó orgulloso en la entrevista post partido con Jim Courier sobre la victoria ante el francés aunque con la vista ya puesta en su próximo rival. "He tenido batallas muy duras con Tommy, nunca es fácil jugar contra él" aseguró sobre Paul.

Eso será este próximo domingo con el objetivo de entrar ya en los cuartos de final.