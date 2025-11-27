Celebrats els màsters provincials de la Copa Catalunya juvenil i sènior
ANA ROMERO I LLUC MIR, CAMPIONS DE CATALUNYA UNIVERSITARI
Ana Romero (UAB) i Lluc Mir (UVic) han estat els campions del Campionat de Catalunya Universitari 2025-26, que s’ha disputat a les instal•lacions del CEM Vall d’Hebron. En el quadre femení, Romero, que partia com a segona cap de sèrie, es va imposar en la final a Laia González, màxima favorita, per 6/1 7/5. En el masculí, triomf per a Lluc Mir davant Gerard Oltra amb un doble 7/5. En el Doble Masculí, Tao Auriol i Alberto-Gabriel Butunoiu van vèncer a Dídac Jiménez i Daniel Gásquez per 6/2 6/2. Aquest torneig és una iniciativa de l’Esport Català Universitari ‘ECU’ format per les 12 universitats catalanes i la Federació Catalana de Tennis, amb el suport dels clubs de tennis de Catalunya.
Resultats dels màster provincials
El CT Vic, el CE CT La Bisbal, el CT Serramar i el CN Lleida han acollit els Màsters Provincials de la Copa Catalunya Juvenil i Sènior, que s’han disputat aquest mes de novembre.
En la província de Barcelona, el club amfitrió ha estat el CT Vic, en el qual s’han celebrat un total de cinc proves. En la categoria benjamí, victòries per a Sofia Vicente i Robert Gilabert, en vèncer en la final a Arlet Riba (5/3 4/0) i Biel Ares (4/2 5/3), respectivament. Martina Soriano i Marc Igual van ser els campions de l’aleví, en imposar-se a Mar Casas (6/2 6/0) i Lucas Bayen (6/4 4/6 10/6). En l’infantil, triomfs per a Júlia Casas i Roger Bernal davant Siena Puntí (WO) i Joan Muñoz (6/2 6/3). En el Cadet, Liliana López i Jan Casellas van guanyar en la final a Mireia Ballell (7/5 6/4) i Gerard Bruguera (6/3 6/2). Per últim, en la categoria júnior, victòries per a Cristina Stetsenko i Roger Prat davant Daniela González i Marc Casellas (6/1 6/7 10/8).
El CE CT La Bisbal ha estat l’escenari del Màster Provincial de Girona, en el qual s’han disputat set proves. En el benjamí, Lucia Martín i Bruno Brunclik es van proclamar campions en vèncer a Daniela Barnes (4/0 4/1) i Roger Espel (4/1 4/0). Elena Martín i Richard Mellado van ser els guanyadors de la categoria aleví, en imposar-se a Sofia Zaytseva (6/2 6/3) i Maksim Cherniavskii (6/1 5/7 10/8). En l’infantil, triomfs per a Valentina Allepuz i Arnau Pinsach davant Claire Ortega (6/1 7/6) i Marc Mandri (6/3 6/0). En la categoria cadet, Valentina Mañé i Pere Rigau van superar a Laura Rabaneda (6/3 6/0) i Biel Pararols (7/6 6/4). En el júnior, Pol Guillamet va imposar-se a Manuel Botillo per un ajustadíssim 7/5 7/6. Pel que fa a les proves sènior, Albert Freixes va guanyar a Martí Dou (6/1 6/3) en el +35, i Pau Planas a Lluís Vilanova (6/3 6/0) en el +45.
En la província de Tarragona, ha estat el CT Serramar l’encarregat d’acollir el Màster, que ha coronat a vuit campions. En el benjamí, Leontina Dimitrieska i Aleix Lahoz van guanyar en la final a Leonor Toshcheva (4/0 4/0) i Roger Tuma (5/3 4/1). En l’aleví, victòries per a Martina Moreno i Biel Iglesias davant Annalisa Oblatore (2/6 6/2 10/8) i Adrià Cardedeu (6/0 6/1). Nicole Toshcheva i Oriol Martí van ser els campions de l’infantil, en superar a Camila Stepanyan (6/2 7/5) i Nico Ferrer (6/2 6/1). En el cadet, victòries per a Marta Català i Marcos Navarro davant Paula Gabalda (7/6 6/4) i Joan Cardedeu (6/1 6/0).
Per últim, el CN Lleida ha acollit el Màster de la Província de Lleida, amb les tres primeres categories celebrades en format lligueta. En la benjamí, Olívia Godia i Roc Capell van quedar en primera posició, i Tuixent Segura i Pau Cantero en segona. En l’aleví, Íngrid Marimon i Manel Abellana van quedar primers davant Clara Font i Miquel López. En l’infantil, victòria de Zenaida Ruiz i Oleguer Rogés per davant d’Amaia Olomí i Carlos León. En la prova cadet, Ares García i Axel Romero es van endur el títol de campions en vèncer a Daniela Carmona (6/3 0/6 10/8) i Unai Bernardino (6/0 3/6 10/6). També resultat molt ajustat d’Eloi Pericon davant Lande Cullere en la categoria júnior (3/6 7/5 11/9). En l’Absolut, Nathan Nicholson va guanyar a Daniel Martínez, també en el súper tie-break (6/7 6/4 10/7). Jesús Almarza va fer doblet, proclamant-se campió de les categories +35 i +45 en imposar-se a Jordi Castelló (7/6 0/6 10/3) i Fernando Cequier (6/2 6/1).
