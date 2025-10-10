Celebrat el campionat de Catalunya de pares, mares, fills i filles al CT Andrés Gimeno
El CT Andrés Gimeno ha estat l’escenari de la sisena edició del Campionat de Catalunya de Pares, Mares, Fills i Filles, que ha comptat amb la participació de més d’una cinquantena de parelles. En l’Absolut, triomf per a la dupla formada per Armand Tarragó/Armand Tarragó davant Maria Nadal i Jordi Nadal per un doble 4/0.
En la categoria Cadet, Jordi Tomàs i Noah-Jon Tomàs van imposar-se en la final a Blanca Soriano i Sergio Soriano per 4/1 4/0. Max Lotz i Sebastian Lotz van ser els campions de l’Infantil, en vèncer a Elisabeth Carretero i Xavier Carretero per 4/0 4/2.
En l’Aleví, la victòria va ser per la parella formada per Alan de Pablo i Carlos de Pablo, després d’imposar-se a Albert Igual i Marc Igual per 4/2 4/1.
Les categories Benjamí i Sub 8 es van disputar en format lliga. En la primera, els primers classificats van ser Aritz Rubio i Eduardo Rubio, mentre que Marc Grau i Mauro Grau van quedar en segona posició. En la darrera prova, victòria per a Gerard Pla i José Pla. Jun Zhu i Qilin Zhu van quedar segons.
Dominik Bukala es corona al campionat de Catalunya de tennis en cadira de rodes
Jakub Dominik Bukala ha estat el campió del XXXIV Campionat de Catalunya de Tennis en Cadira de Rodes, que s’ha disputat al CT Figueres del 24 al 27 de setembre. En la final, Dominik, que partia com a primer cap de sèrie del quadre, es va imposar a Quico Tur en tres sets, 6/4 4/6 6/2. En el quadre de dobles, triomf per a la parella formada per Francesc Prat i Jorge Iglesias, en vèncer a Víctor Marcén i Quico Tur en el súper tie-break, 6/2 4/6 10/7.
Disputat el campionat de Catalunya sènior "5" al cercle sabadellès 1856
El Cercle Sabadellès 1856 ha acollit, del 21 al 27 de setembre, el Campionat de Catalunya Sènior “5” Individual Masculí i Dobles Mixt, amb més d’un centenar d’inscrits entre les sis proves que s’han disputat. En la categoria +35, Oriol Hernández, màxim favorit, va complir amb els pronòstics i es va imposar en la final a Adrià Vila per 6/4 6/0. En el +45, triomf per a Claret Rosset, que va vèncer a José M. Araujo per 6/1 6/2. Javier Moreno es va coronar en la +55. En aquest cas, va imposar-se a Roman Bosch en una final ajustadíssima que es va decidir en el súper tie-break, 6/3 3/6 10/3. En la +65, Guillermo Cavanillas, primer cap de sèrie, va superar a Jordi Ventura amb un doble 6/1. Alberto Martorell va guanyar la prova +75 davant Pedro Pérez, també 6/1 6/1. Per últim, en el +45 Dobles Mixt, la parella formada per Yolanda Civit i Jordi Tomàs va vèncer a Tamara Tien i David De Castells 6/1 6/0.
