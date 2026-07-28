Tenis
Casper Ruud se une a Alcaraz para la Copa Laver
El noruego cerró el equipo europeo en el que además del murciano estarán también Rafa Jódar, Alexander Zverev, Flavio Cobolli y Jakub Mensik, capitaneados por Yannick Noah
EFE
El tenista noruego Casper Ruud es la última incorporación del equipo europeo de la Copa Laver, el torneo de tenis que enfrenta a Europa con el resto del mundo, para la edición de 2026, que se disputará en el O2 de Londres del 25 al 27 de septiembre.
Es la sexta ocasión en la que el noruego participará en una Copa Laver, todas consecutivas desde 2021, con dos victorias y tres derrotas en su palmarés.
Ruud, número 13 de la clasificación ATP, cierra una selección, capitaneada por Yannick Noah, en la que también están los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, el alemán Alexander Zverev, el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik.
Enfrente, tendrán a los estadounidenses Learner Tien, Ben Shelton, Taylor Fritz y Tommy Paul, el kazajo Alexander Bublik y el australiano Alex de Miñaur, capitaneados por Andre Agassi.
En el total de la competición, que se disputa desde 2017 (excepto en 2020, a causa de la pandemia), Europa ha ganado cinco ediciones, mientras que el equipo del resto del mundo se ha impuesto en tres ocasiones. En 2025, en San Francisco, fue el equipo del resto del mundo el que se hizo con la victoria.
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