Casper Ruud se queja de la marihuana en el US Open: "No es divertido inhalar el olor"

El finalista de los dobles mixtos del US Open, Casper Ruud, ha denunciado un olor particular que interfería en las pistas de Nueva York. A pesar de que está prohibido fumar en el recinto, el complejo se encuentra junto al Corona Park, un parque que congrega a numerosos visitantes diariamente y donde se permite el consumo de marihuana, un hedor que ha logrado infiltrarse dentro del campo de juego.

Una situación que provocó indignación al tenista noruego y así lo expuso a la prensa: "Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito. Creo que es molesto estar en el campo y que alguien fume un porro", manifestaba Ruud.

Además, Casper se mostró tajante en cuanto al consumo de estupefacientes y lo difícil que le supone combinar aspirar ese olor a la vez que estar agotado. "No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda", añadió. "Es algo contra lo que los deportistas se oponen firmemente. Al fin y al cabo, es una droga, y me opongo rotundamente a ella", sentenció Ruud.

Algo recurrente

Esto no es la primera vez que pasa, de hecho, dos años atrás, la suiza Rebeka Masarova derrotó en aquella edición a Maria Sakkari por 6-4, 6-4, y la tenista griega se quejó durante el partido que olía a marihuana en la pista. "El olor, oh Dios mío... Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque", manifestó Sakkari al juez de silla. Unas declaraciones que fueron respaldadas por su rival, Masarova quien dijo lo siguiente: "En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa", comentó la suiza.

También en 2023, el número tres del mundo, el tenista alemán Alexander Zverev, ratificó el tema que abordó con cierta ironía. "La cancha 17 huele a la sala de estar de Snoop Dogg, huele a marihuana por todas partes", escribió en X.