Cartel de lujo en un W100 de Les Franqueses del Vallès lleno de novedades

Les Franqueses del Vallès se prepara para acoger un año más el torneo de categoría W100 femenino que se disputará del 14 al 19 octubre en el Club Tennis els Gorchs. Enmarcado en el Gorchs Tenis Project, el torneo impulsa innovación en sostenibilidad y en tecnología para maximizar todos los recursos y seguir creciendo en uno de los torneos más prestigiosos en territorio catalán.

Estrellas de la talla de Dartja Semenistaja, Arantxa Rus, Quetlin Kevedo, Stefanini, Ponchet, Radivojevic o Friedsmann garantizan una semana llena de emociones en un torneo que con el apoyo de Holaluz apostará por la sostenibilidad energética.

Club Tennis Les Franqueses / CT Les Franqueses

El torneo contará también con el Electronic Calling Eye y el radar de velocidad por primera edición, dando un impulso más en tecnología. Además, se apostará por la eliminación del plástico en todo el torneo.

La presentación del torneo, celebrada este miércoles 8 de octubre en el Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, ha reunido grandes cargos tanto de la Generalitat, del ayuntamiento de Barcelona así como también de los grandes clubes del tenis catalán y de la Federación, coincidiendo todos ellos en la importancia de tener un torneo de estas características en Catalunya que puede servir como espejo para toda la sociedad.

Presentación del Torneig Internacional Femení de Les Franqueses / SPORT

Un torneo femenino referencia en el tenis y en el deporte catalán que espera poder brindar una nueva edición llena de éxitos y que contará con un apoyo especial de los socios del club, que tendrán nuevas ventajas respecto los años anteriores con el fin de verse beneficiados en su club habitual.

Una apuesta total por el tenis de calidad y por el deporte femenino que vivirá esta próxima semana un torneo de alto nivel. Con la presencia de Movistar +, que ofrecerá en directo tanto las semifinales como la gran final, Les Franqueses del Vallès tiene todo listo para vivir su semana mágica.