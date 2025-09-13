En Directo
COPA DAVIS
Carreño - Rune, en directo: Primer partido del España - Dinamarca de Copa Davis, en vivo hoy
Sigue en directo la eliminatoria previa a las finales entre España y Dinamarca en Marbella
Última hora en directo del partido entre Pablo Carreño y Holger Rune.
ORDEN DE JUEGO
- Pablo Carreño - Holger Rune (12:50h)
- Jaume Munar - Elmer Moller (A continuación)
La Copa Davis está de vuelta a España.
Puente Romano (Marbella) acoge la seguna de eliminatoria previa y última antes de la Final a 8 de Bolonia en noviembre.
España se mide a Dinamarca en busca de volver a la fase final.
