Carreño pone fin a su calvario 644 días después: "Pensé en la retirada"

Pablo Carreño ha puesto punto y final a un calvario que ha durado demasiado. Este martes, en primera ronda del Masters 1000 de Montreal, ha vencido al húngaro Fábián Marozsán en un duelo para el recuerdo. El partido duró casi tres horas y llegó a las tres mangas, en el que finalizó por 6-7(8), 7-6(6) y 6-3 para el asturiano.

El español llegaba a Canadá con ránking protegido, siendo el número 799 del mundo. Esta victoria supone un antes y un después en su carrera. El de Gijón ha vivido un auténtico vía crucis tras sufrir una lesión que casi le cuesta una carrera. Ante Marozsán, puso fin a una racha de casi dos años sin conseguir una victoria en un torneo de estas características. De esta manera, 664 días después, Carreño ha podido celebrar un triunfo. La última ocasión en el que lo pudo hacer fue en el Masters 1000 de París Bercy, donde logró la victoria ante Denis Shapovalov.

El causante de esta situación fue una lesión del todo fatídica. En 2022, Carreño sintió las primeras molestias en la Copa Davis ante Cilic. La tendinitis en el codo supuso que a inicios de 2023 tuviese que decir basta y estuvo un tiempo retirado de las pistas. Ahora, año y medio después, Carreño ha podido poner punto y final a una etapa llena de frustración, dolor y desesperación.

"TENÍA DOLOR INCLUSO CUANDO DORMÍA..."

El propio Carreño, tras terminar el encuentro, valoró la ansiada y reconoció que llegó a pensar en una retirada: "A veces pensé en la retirada, pero no quería hacerlo. Cuando estás parado un año y medio, es normal que pienses muchas cosas. No sabía cómo seguiría mi vida si me retiraba", explicó el asturiano. Sobre la lesión, comentó que aún siente molestias, pero nada que ver a los meses pasados: "En ocasiones siento el dolor cuando juego, pero hubo otros momentos en los que me dolía todo el tiempo, incluso cuando dormía, cuando intentaba nadar... Es muy incómodo pensar todo el tiempo en sí me va a doler o no."

"LO IMPORTANTE ES QUE ESTOY SANO"

Ahora, el español intentará olvidar una etapa nada positiva y esta victoria le hace ver su futuro con otra cara: "Me gustaría disfrutar de estos momentos, ganar confianza para intentar firmar una buena semana. Sé que mi nivel de tenis no es igual a hace dos años, pero es muy importante para mí estar aquí, sé que no estoy al 100%. Lo más importante es que estoy sano y que no me vuelva a lesionar".

El siguiente partido de Carreño será de altura. En segunda ronda se verá las caras con el danés Holger Rune (n.17), que derrotó al español Roberto Bautista por 6-2, 3-6 y 6-2.