Carreño desperdicia un punto de partido y cae ante Borges

Pablo Carreño dispuso de un punto de partido, en el segundo set, que no aprovechó y terminó derrotado ante el portugués Nuno Borges que reaccionó, remontó y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid donde se enfrentará al también español Alejandro Davidovich.

La primera victoria en este evento del jugador luso, campeón en Bastad el pasado año tras ganar en la final a Rafael Nadal, su único título hasta ahora, terminó con las aspiraciones del asturiano en la Caja Mágica donde perdió por 6-7(7), 7-6(3) y 6-3 después de dos horas y media de dura lucha.

Carreño, que llegó a ser el décimo jugador del mundo pero que nunca ha tenido un buen papel en Madrid, tuvo la victoria en la mano cuando en el segundo set, con 5-4 dispuso de un punto para ganar pero su rival lo evitó.

Al final, Borges dio la vuelta a la situación ante Carreño. El bronce olímpico en Tokio 2020, con siete trofeos en su historial, entre ellos el Masters 1000 de Canadá en el 2022, su último éxito, acusó el cansancio y llegó peor al final del encuentro. No pudo obtener el español su segunda victoria en la Caja Mágica.

Mala racha en Madrid

En siete presencias anteriores solo en una, en el 2016, superó el primer tramo después de imponerse al búlgaro Grigor Dimitrov. Carreño, que jugaba el Masters 1000 de Madrid por primera vez desde el 2022, jugaba su primer Masters 1000 desde Roma hace tres años.

"La clave es que puedo estar en pista, puedo disfrutar en pista... y al final, pues está claro que el nivel poco a poco irá subiendo compitiendo cada semana, que era un poco el objetivo después de tantas lesiones que no me dejaban encadenar torneos seguidos. Es difícil volver a ser el de antes si no tengo la regularidad que necesito", comentaba hace unas semanas.

Para Borges, sin embargo, el triunfo es un paso adelante. El próximo rival de Alejandro Davidovich logró ganar un partido por primera vez en Madrid, en su tercera participación. Junto a Joao Sousa es el único portugués en lograr una victoria en el cuadro principal de este torneo.