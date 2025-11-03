Carreño completará al equipo español en la Copa Davis de Bolonia

Pablo Carreño ha sido elegido por el capitán de la selección española David Ferrer como quinto jugador para la Final 8 de la Copa Davis de Bolonia (del 18 al 23 de noviembre), de manera que el tenista asturiano se une a Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

España debutará el 20 de noviembre en la eliminatoria de cuartos de final. La delegación española viajará a Bolonia el 14 de noviembre e iniciará los entrenamientos en el Super Tennis Arena del Bologna Fiere al día siguiente, según ha informado la Real Federación Española de Tenis.

La selección checa logró una importante victoria a domicilio frente a Estados unidos por 2-3, tras ganar en casa a la selección de Corea del Sur por 4-0.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del otro cruce de cuartos de final, que disputarán Alemania y Argentina.