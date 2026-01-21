"¡Carlos Nadal!", el grito que sacó una carcajada de Alcaraz a medio partido

Carlos Alcaraz sufrió de lo lindo para superar a un Yannick Hanfmann que vendió muy cara su derrota en la segunda ronda del Open de Australia. Pese a la tensión del encuentro, también hubo tiempo para risas, con el público australiano siempre ingenioso y divertido como de costumbre.

A mitad del segundo set, con el marcador y el panorama ya muy a favor de Alcaraz, uno de los asistentes se atrevió a dejar ir un grito justo antes del servicio del murciano, que tuvo que parar incluso para reírse tras escuchar el "Carlos Nadal" que dejó ir la persona en cuestión.

Momentos de destensión con el 3-1 y 40-30 para el murciano, que acabaron con un saque directo para confirmar el 4-1, dejando la risa atrás de un plumazo.

Alcaraz es una de las grandes atracciones del torneo y así lo demuestra el público que volvió a llenar la Rod Laver Arena pese al calor que caía a plena tarde local.