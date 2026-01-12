Carlos Alcaraz se viste de Lebrón para arrancar su asalto al Open de Australia

La temporada 2026 acaba de empezar de forma oficial para Carlos Alcaraz. Después de participar en un torneo de exhibición en Corea del Sur junto a Jannik Sinner, la dupla se trasladó en el mismo avión hasta Melbourne donde afrontarán el primer gran reto del año: el Open de Australia. El primer grande del año en el que el italiano defiende título tras imponerse en la final al alemán Alexander Zverev. Para el murciano, por contra, supone la oportunidad de sumar el único de los cuatro Grand Slam que falta en su palmarés.

Con vistas a preparar este primer gran torneo de la temporada, el primero oficial tras su ruptura con Juan Carlos Ferrero, Alcaraz se puso manos a la obra nada más aterrizar y realizó los primeros entrenamientos acompañados del que será su entrenador principal este curso, Samuel López.

En esta primera sesión en las pistas australianas, el tenista de El Palmar eligió un look informal, alejado de las habituales camisetas de tenis y saltó a la pista ataviado con la camiseta morada de los Angeles Lakers y el dorsal 23 de LeBron James.

No es la primera vez que el murciano, gran aficionado a la NBA y al deporte en general, aparece con la camiseta de LeBron. El pasado mes de diciembre publicó en redes sociales un vídeo haciendo un baile con dos amigos vestido con la misma prenda. Un poco antes, en noviembre, estuvo en la cancha de los Miami Heat, donde le regalaron una camiseta del equipo local con el número 99 antes del partido frente a Milwaukee Bucks. En abril de 2024, presenció en el Madison Square Garden de Nueva York un encuentro entre los Knicks y los Orlando Magic.

Defensa del número 1

Alcaraz afronta este primer torneo del año como número 1 del mundo, posición en la que finalizó el 2025. En la actualización de la lista publicada este mismo lunes, el español aparece al frente de la tabla con 12.050 puntos y apenas defiende defiende 400 puntos de su puesto de cuartofinalista el pasado año.

En la segunda plaza aparece Jannik Sinner con 11.500 puntos, seguido de lejos por el alemán Alexander Zverev, con 5.105 puntos y el serbio Novak Djokovic, con 4.780 puntos. El de San Candido no podrá optar al número 1 ni siquiera ganando en Australia, donde defiende los puntos de campeón de 2025.

La gran novedad en la lista fue la irrupción de Lorenzo Musetti en el Top-5. El italiano, gracias a su posición de finalista en el ATP de Hong Kong, aparece con 4.105 puntos tras sumar 115 puntos. No pudo llevarse también el premio de la victoria tras perder una final por séptima vez consecutiva frente al kazajo Alexander Bublik por 7-6 y 6-3.

Antes de que arranque el Grand Slam australiano, Alcaraz tiene previsto participar en otra original propuesta, el Million Dollar 1 Point Slam 2026 , un torneo de partidos decididos en un único punto, un premio de un millón de dólares australianos y una mezcla explosiva de estrellas del circuito profesional y jugadores amateurs locales, que se celebra desde este lunes y hasta el próximo miércoles.