TENIS
Carlos Alcaraz renuncia a Cincinnati
El tenista español renuncia al torneo de Cincinnati por una lesión de muñeca, que le ha apartado de las pistas desde abril
EFE
Carlos Alcaraz no participará en el Masters 1.000 de Cincinnati, previsto del 13 al 23 de agosto, después de verse obligado a renunciar al torneo por los problemas de muñeca que arrastra desde hace varios meses. La organización confirmó la baja del tenista español mediante un comunicado en el que mostró su apoyo al jugador y le deseó una rápida recuperación.
“Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible”, afirmó Bob Moran, director del campeonato estadounidense. Además, añadió: “Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro”.
La ausencia de Alcaraz supone una baja importante para uno de los grandes torneos de la gira norteamericana. El jugador español, considerado una de las grandes figuras del circuito internacional, tampoco pudo disputar el Masters 1.000 de Montreal, otra de las principales citas de preparación antes del último Grand Slam de la temporada.
Alcaraz no compite desde el pasado mes de abril debido a una lesión en la muñeca que le ha impedido entrenarse y jugar con normalidad. Desde entonces, su equipo médico y técnico trabaja para que pueda recuperarse por completo, evitando una vuelta precipitada que pueda agravar sus molestias.
La decisión de no acudir a Cincinnati responde a la necesidad de priorizar su salud y garantizar que regrese a las pistas en las mejores condiciones posibles. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha concreta para su reaparición, el entorno del jugador mantiene la cautela y seguirá evaluando su evolución durante las próximas semanas.
La baja del murciano genera preocupación entre sus seguidores, que esperan verlo de nuevo en competición cuanto antes. Sin embargo, tanto el tenista como su equipo consideran que lo más importante es completar adecuadamente el proceso de recuperación. Cincinnati, por su parte, confía en poder contar con Alcaraz en futuras ediciones y ha reiterado su apoyo al español durante su recuperación.
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