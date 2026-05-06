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TENIS

Carlos Alcaraz recibe una advertencia tras su lesión: "Lo mejor es tomarse su tiempo"

Ivan Ljubicic, exentrenador de Roger Federer, aconseja al murciano no forzar su vuelta a pesar de poder perderse hasta dos Grand Slams

Alcaraz perderá muchos puntos en la carrera por el número 1 del ranking ATP tras su lesión

Alcaraz perderá muchos puntos en la carrera por el número 1 del ranking ATP tras su lesión / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La lesión de Carlos Alcaraz es uno de los temas del momento en el mundo del tenis. Sus dolencias en la muñeca, que empezaron en Barcelona sin aparente gravedad, han terminado por ser más serias de lo esperado y el murciano se ha visto obligado a decir adiós al resto de la gira de tierra.

Sin fecha de regreso programada en el horizonte, Carlos Alcaraz sí sabe que, como mínimo, se perderá el Masters 1000 de Roma y Roland Garros. Defiende sendos títulos en ambos torneos y su ausencia será indiscutiblemente un golpe importante en su lucha por el número uno, un honor que Jannik Sinner está pudiendo disfrutar sin apenas competencia.

Alcaraz con la protección en su muñeca

Alcaraz con la protección en su muñeca / RTVE

A pesar de que perderse torneos de este calibre a estas alturas puede parecer catastrófico, volver antes de tiempo podría serlo todavía más. Es algo que ha recordado Ivan Ljubicic, exentrenador de Roger Federer, que ha hablado en una extensa entrevista para 'Corriere dello Sport' sobre la actualidad del murciano.

"Carlos tiene dolor en la muñeca, así que tiene tiempo y la oportunidad de trabajar en otras cosas con su equipo", ha valorado el preparador sobre el estado físico del número dos. "Espero que pueda tomarse el tiempo que necesite sin forzar su regreso", reconoce.

14 April 2026, Spain, Barcelona: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against Finland's Otto Virtanen during their men's singles round of 32 match of the Barcelona Open tennis tournament at Real Club de Tennis Barcelona. Photo: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA 14/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Carlos Alcaraz, antes de us lesión / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Y es que para el entrenador, forzar su vuelta a pesar de la urgencia de defender puntos podría ser un error todavía más grande: "Entiendo que perderse uno o incluso dos Grand Slams pueda parecer drástico hoy en día, pero tomarse un descanso más largo para apresurar las cosas sería aún más grave", admite. "Una vez que estás en apuros, lo mejor es tomarse su tiempo y volver cuando estés listo".

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A pesar de sus dolencias, Ivan Ljubicic no prevé cambios en su equipo de trabajo: "No lo sé, la lesión definitivamente no está relacionada con el equipo. Y ganó el Abierto de Australia a principios de este año. Así que no podría decirlo", admitió. Una lesión inesperada que ha puesto en jaque la temporada de Carlos Alcaraz en su momento más importante.

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