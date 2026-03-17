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Tenis

Carlos Alcaraz: preparado para un nuevo 'round' en Miami

El tenista murciano, tras caer eliminado en semifinales de Indian Wells, afronta la siguiente parada de la gira estadounidense

Alcaraz y Dimitrov se encontraron en Miami

Alcaraz y Dimitrov se encontraron en Miami / X

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Del desierto californiano a la humedad de Florida. Carlos Alcaraz ha aterrizado este martes en Miami donde debutará este viernes contra el ganador del partido entre Fonseca Marozsan, tal y como determinó el sorteo celebrado ayer.

El tenista murciano llega a la segunda ronda de la gira estadounidense tras caer eliminado en las semifinales de Indian Wells el pasado sábado a manos de Daniil Medvedev. En el Masters 1.000 de Miami, el sorteo deparó al español un camino asequible en el que evitaría hasta la final a Jannik Sinner, flamante campeón en Indian Wells.

Sin apenas unos días de margen entre un torneo y otro, Alcaraz ya se encuentro en las pistas de Miami Gardens para preparar su participación. El murciano llegó esta misma tarde a las instalaciones, donde se encontró con algunos de sus posibles rivales en este torneo. Entre ellos, según recogieron las cámaras, estuvo Grigor Dimitrov, a quien se enfrentó precisamente en su primera ronda en Florida.

Pese a la derrota, el búlgaro no parece guardar renconr al murciano, al que saludó amistosamente e incluso intercambió impresiones. También Andrey Rublev se paró para abrazar brevemente a un Carlitos que genera simpatías entre sus compañeros.

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Alcaraz, campeón en Miami en 2022, quedó eliminado el curso paso en segunda ronda tras perder su partido ante el veterano David Goffin (5-7, 6-4, 6-3).

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