Carlos Alcaraz: preparado para un nuevo 'round' en Miami

Del desierto californiano a la humedad de Florida. Carlos Alcaraz ha aterrizado este martes en Miami donde debutará este viernes contra el ganador del partido entre Fonseca o Marozsan, tal y como determinó el sorteo celebrado ayer.

El tenista murciano llega a la segunda ronda de la gira estadounidense tras caer eliminado en las semifinales de Indian Wells el pasado sábado a manos de Daniil Medvedev. En el Masters 1.000 de Miami, el sorteo deparó al español un camino asequible en el que evitaría hasta la final a Jannik Sinner, flamante campeón en Indian Wells.

Sin apenas unos días de margen entre un torneo y otro, Alcaraz ya se encuentro en las pistas de Miami Gardens para preparar su participación. El murciano llegó esta misma tarde a las instalaciones, donde se encontró con algunos de sus posibles rivales en este torneo. Entre ellos, según recogieron las cámaras, estuvo Grigor Dimitrov, a quien se enfrentó precisamente en su primera ronda en Florida.

Pese a la derrota, el búlgaro no parece guardar renconr al murciano, al que saludó amistosamente e incluso intercambió impresiones. También Andrey Rublev se paró para abrazar brevemente a un Carlitos que genera simpatías entre sus compañeros.

Alcaraz, campeón en Miami en 2022, quedó eliminado el curso paso en segunda ronda tras perder su partido ante el veterano David Goffin (5-7, 6-4, 6-3).