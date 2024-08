Carlos Alcaraz pide perdón por su actitud ante Monfils en Cincinnati

Carlos Alcaraz no guardará un buen recuerdo de su participación en el Masters 1000 de Cincinnati. Tras llegar con la medalla de plata olímpica colgada en el cuello, tras su gran actuación en París, el tenista murciano se marcaba la cita como la gran preparación para el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

En 32avos, Alcaraz se enfrentaba al siempre complicado Gaël Monfils, que quería aprovechar el enfrentamiento ante uno de los tenistas más en forma del circuito para reivindicarse. Tras un primer set para Alcaraz (4-6), el galo empató el encuentro en el tie-break del segundo (7-6 (7-5)), algo que mandó el partido al tercer y definitivo set, en el que Monfils se adjudicó el partido tras superar al murciano por 6-4.

Una derrota, sumada a otros elementos que vivió Alcaraz durante el partido, y que hicieron aflorar su frustración como nunca se había visto. Tal fue así que, en una imagen a la que el público no está acostumbrado, el tenista español destrozó una raqueta ante la pista. Una acción que ha dado la vuelta al mundo, y de la que Alcaraz no está nada orgulloso, tal y como se pudo extraer de sus palabras en redes sociales.

Y es que, a través de su cuenta en 'X', Alcaraz se ha disculpado por su actitud en el partido ante Monfils."Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. Hora de pensar en NYC!", expresó Alcaraz.

Por lo tanto, episodio ya olvidado, y el tenista murciano ya solo tiene entre ceja y ceja un US Open que completaría un 2024 para el recuerdo, tras la plata olímpica, y las victorias en Roland Garros y Wimbledon, con tan solo 21 años.