Carlos Alcaraz - Lehecka, en directo: Cuartos de final del US Open hoy en vivo

A POR LAS TERCERAS

De vencer a Lehecka, Carlos Alcaraz conseguiría clasificarse para las terceras semifinales en el US Open, tras las de 2022 (cuado salió campeón) y 2023 (cuando perdió ante Medvedev).

Serían también las tercers sobre pista dura en Grand Slam, puesto que el Open de Australia sigue siendo el gran torneo pendiente para el murciano, que no ha conseguido pasar nunca de cuartos de fina.