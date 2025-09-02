En Directo
US OPEN
Carlos Alcaraz - Lehecka, en directo: Cuartos de final del US Open hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka
Última hora en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka de cuartos de final del US Open 2025.
A POR LAS TERCERAS
De vencer a Lehecka, Carlos Alcaraz conseguiría clasificarse para las terceras semifinales en el US Open, tras las de 2022 (cuado salió campeón) y 2023 (cuando perdió ante Medvedev).
Serían también las tercers sobre pista dura en Grand Slam, puesto que el Open de Australia sigue siendo el gran torneo pendiente para el murciano, que no ha conseguido pasar nunca de cuartos de fina.
HORARIO
Será aproximadamente sobre las 19:30 horas cuando Alcaraz pueda empezar su partido ante Lehecka, justo después del partido entre Pegula y Krejcikova que se juega ahora mismo en la central del US Open.
Por tercera ronda consecutiva el tenista de El Palmar disputará su partido en sesión matinal. Solo en la primera ronda ante Opelka le tocó jugar en el último turno.
A POR LAS 'SEMIS'
¡Muy buenas tardes! Día de cuartos de final en el US Open, con Carlos Alcaraz en busca de ser el primer hombre en conseguir el billete para las 'semis'. Será sobre las 19:30 horas, en el segundo turno de la Artur Ashe.
Enfrente, el checo Jiri Lehecka, que buscará frenar el gran momento del tenista español, que en Nueva York vuelve a soñar a lo grande con conseguir un nuevo título de Grand Slam.
