¿Por qué Carlos Alcaraz no juega Roland Garros 2026?

Carlos Alcaraz será una de las ausencias más notables de cara a Roland Garros 2026. El campeón de 2025, vencedor tras una final apoteósica contra Jannik Sinner, no podrá estar en el Grand Slam francés a pesar de defender corona, un palo para sus aspiraciones en el ranking en pos de Jannik Sinner.

Y es que el italiano, ganador del Masters 1000 de Roma, tiene vía libre para ampliar su distancia con Carlos Alcaraz de ahora en adelante. Sin el murciano como posible rival, Jannik no ha encontrado oposición alguna en el circuito y su racha de victorias en los últimos meses parece no tener fin.

La muñeca de Carlos Alcaraz / X

Es por ese motivo que el mundo del tenis mira de reojo a Carlos Alcaraz, que se encuentra en la recta final de su recuperación. El murciano sufrió una grave lesión en el Barcelona Open que parecía cosa de pocos días, pero las dolencias en la muñeca del tenista murciano fueron a más hasta verse obligado a decir adiós al resto de la gira de tierra. No quiere forzar y que sus dolencias terminen convirtiéndose en crónicas, así que no correrá riesgos de cara a su posible vuelta.

En este tiempo, Alcaraz se perdió Barcelona, donde partía como uno de los grandes favoritos, se vio obligado a bajarse del Mutua Madrid Open y, para rematarlo, tampoco tuvo la oportunidad de defender su corona en Roma ni lo podrá hacer en Roland Garros. La situación está siendo aprovechada a las mil maravillas para Jannik Sinner, que no encuentra rival en el circuito actual sin el murciano en el cuadro.

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo torneo?

Carlos Alcaraz no tiene fecha de recuperación estimada. El murciano no quiere forzar tras sufrir una grave lesión de muñeca durante el Barcelona Open, así que no se acelerará su vuelta a las pistas. Ya anunció que se perdería Roland Garros, colofón final de la gira de tierra donde defendía corona, así que las vistas están puestas en su vuelta en la gira de hierba.

De esta manera, si la lesión de Alcaraz sigue con los plazos esperados, el murciano podría volver para el primer torneo programado para la gira de hierba: Queen's. El murciano ganó en Londres el año pasado y sería propicia su recuperación de cara a la disputa de Wimbledon, donde defiende final contra Jannik Sinner. De ser algo más grave, la temporada para Alcaraz podría terminar y prepararse para el inicio de la siguiente o finales de la presente.

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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