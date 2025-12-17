Tenis
Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anuncian su separación
Samu López, quien ha compartido la preparación del murciano esta temporada, se quedará como entrenador único en este 2026
Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos. El tenista murciano no contará el próximo curso con las indicaciones del que ha sido su técnico desde sus inicios como profesional. A partir de 2026, Samu López, quien ha compartido tareas con Ferrero esta temporada, se convertirá en el único entrenado de Carlitos.
El propio tenista murciano hizo oficial el anuncio a través de un extenso mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el trabajo de Ferrero en todos estos años de camino compartido.
