Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anuncian su separación

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos. El tenista murciano no contará el próximo curso con las indicaciones del que ha sido su técnico desde sus inicios como profesional. A partir de 2026, Samu López, quien ha compartido tareas con Ferrero esta temporada, se convertirá en el único entrenado de Carlitos.

El propio tenista murciano hizo oficial el anuncio a través de un extenso mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el trabajo de Ferrero en todos estos años de camino compartido.