Carlos Alcaraz hará esta noche el saque de honor en el partido Murcia-Betis

Carlos Alcaraz, el número 1 del tenis mundial, realizará esta noche el saque de honor en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol que el Real Murcia disputará a las nueve frente al Real Betis en el estadio Enrique Roca. Así lo anunció este jueves, unas horas antes del partido, la entidad presidida por Felipe Moreno a través de sus medios oficiales.

El joven tenista de El Palmar, de 22 años, está pasando unos días en casa tras haber dado por finalizada la temporada y de ahí que pueda asistir al encuentro entre el conjunto grana, del que es ferviente seguidor, y el Betis, conjunto al que también está vinculado en cierto modo porque su familia materna es de Sevilla.

"Iré a ver el encuentro porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar", apuntó el pasado jueves en la ceremonia de entrega de los Premios al Mérito Deportivo de la Región, en el que él recogió el de mejor deportista murciano de 2025.

Alcaraz, tras conocerse este miércoles que deja de ser entrenado por el valenciano Juan Carlos Ferrero y pasará a ser guiado por el alicantino Samuel López, quien venía ejerciendo como segundo técnico, acudirá al Enrique Roca y será protagonista ya en los prolegómenos al hacer el saque de honor desde el centro del campo.

Lleno absoluto

El ya ganador de 24 títulos en el circuito ATP, seis de ellos Grand Slam, recibirá el cariño del murcianismo en una noche en la que se espera que el estadio esté lleno -su nuevo aforo, tras las obras llevadas a cabo, es de 31.406 espectadores-. De hecho, se ha colgado el cartel de 'no hay billetes'.

"Este gesto es un reconocimiento al mejor deportista murciano del momento, que lleva por todo el mundo la imagen de nuestra tierra y del Real Murcia, y que siempre los representa con orgullo en todos sus éxitos", apuntó el Real Murcia al hacer oficial la noticia.

"Además, supone un agradecimiento directo del club por todo el apoyo que Carlos muestra, tanto cuando visita nuestro estadio como cuando sigue al equipo desde la distancia. ¡Gracias, Carlos, por llevar siempre a Murcia y al Real Murcia por bandera y por todo lo que nos das!", apostilló en un comunicado.