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TENIS

Carlos Alcaraz, fuera del Masters 1000 de Canadá

El tenista murciano no se encuentra en la lista de inscritos del torneo, que fue presentada esta tarde

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa de Barcelona

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa de Barcelona / EFE

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Manel Ibañez

Manel Ibañez

La espera se está haciendo larga y, de momento, va para poco más. En los últimos meses, el tenis español ha perdido la principal referencia en el circuito ATP, así como uno de los mejores tenistas del mundo. La lesión de Carlos Alcaraz se está haciendo muy cuesta arriba y todavía habrá que esperar un tiempo más para volver a verle en la pista. El murciano tampoco participará en el Masters 1000 de Canadá (del 2 al 12 de agosto).

La organización del torneo canadiense, que este año se celebrará en Montreal, esta tarde ha dado a conocer la lista de participantes. Y, a diferencia de otros favoritos como Jannik Sinner o Novak Djokovic, entre ellos no se halla Carlos Alcaraz.

Una lesión que hace estragos

Alcaraz ya está en la fase final de la recuperación y sigue apurando los plazos de recuperación de la más que famosa lesión de muñeca que sufrió en su debut en el Conde de Godó, el 15 de abril de 2026, ante el finlandés Otto Virtanen. Desde entonces, se ha perdido los torneos del tramo más importante de la temporada: los Masters 1000 de Madrid y Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon.

Alcaraz atendido en el Barcelona Open

Alcaraz, atendido en el Barcelona Open / EFE

Mañana, 10 de julio, tiene previsto pasar una revisión médica que debe ser muy importante para fijar los próximos pasos en el retorno a la competición. Dicha revisión consistirá en un examen médico crucial y una resonancia magnética con el doctor Ángel Ruiz-Cotorro para evaluar el estado real de su muñeca derecha.

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Próximo objetivo: Cincinnati

Tras no poder estar presente en Canadá, Alcaraz sabrá dónde puede reaparecer: el Masters 1000 de Cincinnati. El torneo, que se disputará del 13 al 23 de agosto, es importante para el tenista de El Palmar porque defiende su título de 2025 -venció en la final debido a que Sinner se retiró en el primer set- y serviría de punto de partido para preparar el U.S. Open, que se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre.

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