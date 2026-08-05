¿Cuándo vuelve Carlos Alcaraz? Fecha de su próximo torneo y dónde ver por TV y online

Carlos Alcaraz está alargando más de lo previsto su regreso a las pistas. El tenista murciano lleva sin competir desde el Barcelona Open, concretamente desde el 14 de abril, a causa de una lesión que arrastra en la muñeca. Su objetivo es reaparecer durante el tramo final de la temporada, aunque su equipo mantiene la cautela y no quiere acelerar los plazos de recuperación.

Y es que a pesar de que el regreso del español parecía apuntar inicialmente al Masters 1000 de Cincinnati, Alcaraz confirmó contra todo pronóstico su baja del torneo estadounidense. El número dos del mundo no podrá defender el título conquistado en 2025 y continuará trabajando para llegar en las mejores condiciones posibles al último Grand Slam del curso después de perderse Roland Garros y Wimbledon.

Carlos Alcaraz entrenando en El Palmar / Real Sociedad Club de Campo de Murcia

Sin Cincinnati, el US Open aparece como el escenario más probable para su vuelta a la competición. Alcaraz figura oficialmente en la lista de inscritos del cuadro individual masculino, aunque su participación definitiva dependerá de la evolución de la muñeca durante las próximas semanas.

El torneo de Nueva York tendrá una importancia especial para el murciano. Además de necesitar ritmo competitivo después de varios meses de ausencia, Alcaraz defenderá el título conseguido en 2025 y tratará de cerrar la temporada peleando por uno de los grandes objetivos del calendario en lo que sería su tercer título de US Open.

¿Cuándo volverá a jugar Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz apunta a volver a competir en el US Open 2026. El tenista español está inscrito en el cuadro principal, pero todavía no ha confirmado oficialmente que esté preparado para disputar el torneo. La acción en Nueva York comienza oficialmente el 23 de agosto, con las actividades previas y la fase de clasificación, mientras que el cuadro principal individual arrancará el domingo 30 de agosto y terminará el domingo 13 de septiembre.

La fecha exacta de su primer partido dependerá del sorteo del cuadro y del orden de juego que publique la organización. Los principales favoritos entran directamente en segunda ronda, por lo que habrá que esperar al cuadro oficial para conocer el día, la hora y el rival del debut de Alcaraz en el US Open.

¿Dónde ver el próximo torneo de Alcaraz por TV y online?

El US Open 2026 se podrá ver en España a través de Movistar Plus+, tanto por televisión como por internet. La plataforma ofrece la cobertura del último Grand Slam de la temporada.

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