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Carlos Alcaraz (23 años), sobre sus estudios y su método para aprender inglés: "Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando, pensando: «A ver si voy a entender la pregunta y qué voy a contestar». Ahora me siento como en casa"

El tenista murciano reconoce su mejora con el inglés y revela qué es lo que más le ha ayudado

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz / EFE

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) está más cerca de volver a competir. Actualmente, el tenista murciano se encuentra en Alicante realizando su preparación para volver a las pistas. Desde el Club Arena de Playa de San Juan, el número 2 del ránking ATP se entrena para el próximo 13 de agosto, cuando inicie la gira norteamericana en Cincinnati.

El jugador más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams defenderá el título conquistado la temporada pasada. En 2025, Alcaraz fue vencedor del ATP Master 1000 de Cincinnati y del US Open. De hecho, consiguió el segundo título en Flushing Meadows de su carrera.

Carlos Alcaraz entrenando en El Palmar

Carlos Alcaraz entrenando en El Palmar / Real Sociedad Club de Campo de Murcia

La relación del murciano con Estados Unidos es especial. Carlos Alcaraz ganó su primer Grand Slam en Nueva York, derrotando a Casper Ruud y alzándose con el US Open de 2022. Desde entonces, el atleta ha crecido como tenista y como comunicador.

Durante la temporada pasada, Alcaraz confesó en rueda de prensa cómo ha sido su evolución con el inglés: "Hace unos años entraba en la sala de prensa sudando, pensando 'a ver si voy a entender la pregunta y qué voy a contestar'. Ahora me siento más cómodo, como en casa".

Alcaraz US Open 2022

Alcaraz US Open 2022 / ATP

Con 22 años, el español reconoció a los medios de comunicación que su inglés ha mejorado a base de práctica. "Mi inglés ha mejorado mucho. Trato de hablarlo con los jugadores, con la gente del circuito... y ver series y películas en inglés me ha ayudado bastante", comentó entre risas a la prensa.

A este respecto, 'Carlitos' no dudó en revelar cuáles son sus obras favoritas. "Soy más de cine que de series. La última película que he visto es Pulp Fiction", aseguró ante los micrófonos. La respuesta sorprendió a los asistentes y Alcaraz siguió dando detalles: "Sí, sé que es vieja, pero hay muchas películas muy buenas que todavía no he visto".

En cuanto las series, el tenista afirmó que "sólo veo Suits". Aunque prefiere las películas, Alcaraz reconoce que este drama legal estadounidense es una serie "muy buena. Larga, pero muy buena". Con todo, se trata de una mejora comunicativa que le ha permitido mejorar los vínculos con los compañeros y medios de comunicación.

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"Ahora estoy más tranquilo, intento responder de la mejor manera posible y hasta disfruto de estas charlas", manifestó el murciano. Recientemente, Alcaraz ha recuperado el segundo puesto del ranking ATP sin necesidad de salir a pista. Después de lesionarse hace 4 meses, en Barcelona, Carlos se prepara para ganar ritmo competitivo en Cincinnati, disputar el US Open y poder revalidar el título.

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