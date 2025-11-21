Carlos Alcaraz y su equipo optan a un título más antes del final de temporada

Carlos Alcaraz, que ha acabado ya su temporada al quedar fuera de la Copa Davis por lesión, y sus entrenadores Juan Carlos Ferrero y Samu López podrían cerrar un año brillante con un último reconocimiento. Los tres aparecen en la lista de candidatos en diferentes categorías de los Premios ATP que se darán a conocer el próximo 8 de diciembre.

El tenista murciano opta al 'Premio Stefan Edberg a la deportividad' con el que el organismo tenístico reconoce distingue"al jugador que, a lo largo del año, ha mostrado el nivel más alto de profesionalidad e integridad, que compite con sus compañeros con un espíritu ejemplar de juego limpio y promociona este deporte con sus acciones fuera de la pista". El murciano comparte nominación en este apartado con el canadiense Felix Auger-Aliassime, el búlgaro Grigor Dimitrov y el noruego Casper Ruud. El de El Palmar fue el ganador de este reconocimiento en 2023.

Por primera vez, este premio, así como el de Revelación, estará decidido por los miembros del Club de los No. 1 ATP —los 29 jugadores en activo y antiguos que han alcanzado el No. 1 del mundo.

Por su parte, Juan Carlos Ferrero y Samu López optan de forma conjunto al galardón de 'Entrenador del año' con el que se premia al entrenador que ayudó a su jugador a alcanzar el nivel más alto de rendimiento durante el año. En este apartado compiten con el equipo técnico de Jannik Sinner, Darren Cahill y Simone Vagnozzi; además del entrenador del sorprendente campeón del Masters 1.000 de Shanghai, Valentin Vacherot, Benjamin Balleret; y Bryan Shelton, entrenador de Ben Shelton, y Frederic Fontang, preparador de Felix Auger-Aliassime. En esta categoría serán los propios compañeros de profesión los que determinarán el ganador.

Juventud y veteranía para la 'Revelación del año'

El tercero de los premios que otorga la ATP está dirigido al tenista 'Revelación del año'. Este apartado está dirigido al jugador que ha logrado el mayor progreso durante la temporada ATP Tour, valorando grandes victorias, ascensos significativos en el PIF ATP Rankings y su primer título ATP Tour y aunque no tiene restricción de edad suele estar dirigido, según informa el organismo, a tenistas de la 'Next Gen'. Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik y Valentin Vacherot, a sus 27 años, optan a este título.

Por último, existe una cuarta categoría para el 'Favorito de los aficionados', elegido por votación popular en un proceso abierto a través de los medios oficiales de la ATP hasta el 21 de noviembre. Los nominados a la Revelación del año y al premio Stefan Edberg a la deportividad se deciden a través de los votos de la Asociación Internacional de periodistas de tenis (ITWA), mientras que los elegidos para el Entrenador del año dependen de una primera votación de los miembros de ATP Coach.

Los ganadores de los galardones se conocerán en la ‘Semana de los Premios, que comienza a partir del próximo 8 de diciembre.