¡Carlos Alcaraz ya entrena al aire libre!

Carlos Alcaraz ha realizado hoy su primer entrenamiento en una pista al aire libre en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, dando inicio a la preparación de la gira estadounidense.

El actual número tres del mundo vuelve a entrenarse en casa para seguir afinando su puesta a punto antes de afrontar los próximos compromisos de la gira norteamericana.

Sobre su lesión se conocen pocos detalles. En abril de este año, durante el Barcelona Open, Carlos Alcaraz sufrió una lesión en la muñeca derecha, una dolencia que lo obligó a retirarse de la competición y a afrontar un largo proceso de recuperación.

Como consecuencia, se perdió Roland Garros, torneo en el que defendía el título de bicampeón. También se perdió la gira de hierba, donde no pudo disputar Queen's ni Wimbledon, certámenes que había conquistado en dos ocasiones.

Más de tres meses y medio fuera de la pista

Desde entonces no ha disputado ningún partido oficial, acumulando más de tres meses y medio alejado del circuito. Lo poco que se ha podido ver de su recuperación ha sido a través de los vídeos que ha compartido en sus redes sociales.

Carlos Alcaraz realiza hoy su primer entrenamiento en pista al aire libre / Albert Briva

En ellos se le ha visto realizando ejercicios de rehabilitación, posteriormente golpeando la pelota con suavidad en pista cubierta y, hace apenas unas semanas, entrenando derechas con mucha más confianza en instalaciones indoor.

Primera vez al aire libre desde su lesión

Hoy ha sido un gran día para el mundo del tenis, ya que se ha podido ver al murciano en un vídeo durante su primera práctica pública en una pista de tenis al aire libre después de 107 días.

Se trata de un paso muy importante para que el tenista vaya aclimatándose al ritmo tan exigente que demandan los partidos al aire libre, tanto por las condiciones meteorológicas como por factores como el sol, el viento o las altas temperaturas.

Es una muy buena señal que Alcaraz ya esté entrenando al aire libre, ya que eso indica que queda poco para volver a verlo disputar grandes encuentros, como tiene acostumbrados a los aficionados.

Además, en el tenis profesional la mayoría de los torneos se juegan en pistas al aire libre, por lo que entrenar únicamente en pista cubierta no prepara completamente al jugador.

Una clara señal de progreso en la recuperación de Alcaraz

Ni la trayectoria ni el efecto de la pelota, ni el calor ni los cambios de luz se comportan de la misma manera en el interior que en el exterior. Además, la superficie en la que se ha visto entrenar al murciano es pista dura, lo que refuerza la idea de que ya prepara el último Grand Slam de la temporada.

Por lo tanto, todo esto representa una clara señal de progreso en su recuperación. Poder entrenarse al aire libre sin protecciones especiales ni limitaciones importantes indica que la muñeca ya tolera cargas más altas y que el jugador está cada vez más cerca de volver a competir.

En resumen, pasar de entrenamientos controlados en pista cubierta a sesiones reales al aire libre supone un paso clave dentro del proceso de regreso a la competición. Todo apunta a que Alcaraz está evolucionando favorablemente y que su posible regreso en Cincinnati, a mediados de agosto y antes del US Open, está cada vez más cerca.

Es una noticia muy positiva para los aficionados, ya que confirma que la recuperación avanza por buen camino y que "Carlitos" está recuperando progresivamente su ritmo habitual de entrenamiento.