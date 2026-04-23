Carlos Alcaraz desvela sus aficiones mientras acelera su recuperación: "Estoy enganchado a TFT"

Carlos Alcaraz atraviesa semanas de incertidumbre. El número uno español continúa recuperándose de la lesión en la muñeca que le ha obligado a frenar su calendario y a renunciar a varios torneos clave de la gira europea.

En una entrevista publicada por el Mutua Madrid Open en su canal de YouTube, el jugador explicó que trabaja "día a día" para llegar en condiciones a Roland Garros, su gran objetivo de la primavera.

Alcaraz reconoció que la recuperación está siendo más lenta de lo que esperaba, pero mantiene la confianza intacta. Su equipo médico y técnico ha diseñado un plan específico para que pueda competir en París sin riesgos, aunque el propio jugador admitió que todavía no puede golpear con total libertad.

Una vida más allá del tenis

Durante la conversación, Alcaraz también abrió una ventana a su vida fuera del circuito. El murciano confesó que, en este periodo de parón, ha redescubierto algunos hobbies que le ayudan a desconectar de la presión competitiva. "De un tiempo a esta parte he estado jugando bastante en el ordenador, un juego que juego con mis amigos y mi hermano, y luego golf siempre que puedo. Y por supuesto pasar tiempo con amigos", explicó.

El detalle que más sorprendió a los aficionados fue su entusiasmo por un videojuego muy concreto. "El juego es TFT, estoy realmente enganchado jugando TFT en este momento", admitió entre risas, dejando claro que el universo digital se ha convertido en una vía de escape durante su recuperación.

Un regreso que España espera

Mientras continúa su rehabilitación, Alcaraz mantiene la mirada fija en la tierra batida parisina. Su ausencia en las últimas semanas ha dejado un vacío evidente en el circuito, pero el murciano transmite serenidad y confianza. Si la muñeca responde, Roland Garros podría volver a ver al Alcaraz más competitivo.

La entrevista, cercana y espontánea, muestra a un jugador que, pese a la presión y las expectativas, sigue siendo un joven de 20 años que disfruta de los videojuegos, del golf y de la compañía de los suyos. Una faceta que humaniza a un deportista llamado a marcar una era.