Carlos Alcaraz confirma su presencia en el Barcelona Open

Carlos Alcaraz estará de nuevo en Barcelona. El tenista murciano ha confirmado este martes su presencia en el Barcelona Open Banc Sabadell, del 11 al 19 de abril de 2026 en el Real Club de Tenis Barcelona-1899.

El torneo en la Ciutat Condal contará así con el número 1 del mundo en 2025, que tratará de revalidar el título que ya ganó en 2022 ante Pablo Carreño y en 2023 ante Stefanos Tsitsipas.

“Estoy muy contento de volver a jugar en Barcelona y pelear por conseguir mi tercer título”, dice Alcaraz en el anuncio oficial. “Es un torneo muy especial para mí, con mucha historia y se juega en unas pistas que conozco muy bien desde que era pequeño. Además, tener todo el cariño de la gente en la grada lo hace todavía más emotivo”.

El año pasado, Alcaraz cayó en la final ante el danés Holger Rune en dos sets 6-7(6), 2-6.

Por su parte, Tommy Robredo, director deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell, comentó que “para nosotros es un orgullo tener al mejor jugador del mundo en nuestro torneo. Ya quedó claro en los últimos años que la gente lo quiere ver y poder anunciarlo es el mejor regalo de Navidad que podemos tener como aficionados al tenis. Alcaraz es un jugador que hace lo imposible. Se puede sacar de la manga unos golpes espectaculares que le hacen ser un jugador diferente al resto”.