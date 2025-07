Alcaraz... ¿y ahora qué?

El reinado de Carlos Alcaraz en Wimbledon llegó a su fin a la vez que Jannik Sinner se cobraba su esperada venganza. Después de la cruel derrota en la final de Roland Garros, el transalpino pudo finalmente exorcizar sus demonios con una victoria que también confirmó el advenimiento de una nueva rivalidad histórica para el mundo del tenis.

A pesar de caer derrotado tras una extenuante final, Carlos Alcaraz no se escondió en excusas ni disconformidades para justificar la victoria de Sinner. Más bien al contrario; el murciano se mostró satisfecho tras el torneo completado en Londres y demostró haber aprendido de ciertas situaciones del pasado para tomarse las adversidades de un modo distinto.

Vacaciones... y a por la gira americana

Lo cierto es que Alcaraz no tendrá tiempo para lamentarse. El murciano cayó de manera cruel en la final de Wimbledon, perdió su reinado en Londres ante su máximo rival... pero también es consciente de que se avecina una segunda parte del calendario clave para recortar distancias en el ranking con el número uno. No tiene prisas para recuperar su trono en la cúspide el tenis mundial, aunque su calendario volverá a estar cargado de torneos una vez superada la derrota en Londres.

Antes de eso, Carlos Alcaraz se tomará unos días de vacaciones para descansar. "Ahora voy a tener unos días de vacaciones, de desconectar. Está siendo una temporada muy exigente, los últimos meses especialmente. He tenido muy pocos días de descanso, más allá de los que pasé en Ibiza que todo el mundo sabe", declaró en unas palabras recogidas por el Diario Marca. Serán días de desconexión que servirán al murciano para encarar la recta final de la temporada con energías renovadas.

El número dos no se pone fecha para su regreso, aunque el calendario es implacable. Toronto, un torneo que el propio Carlos no disputó el año pasado, llega en apenas trece días y con la incógnita de saber si Alcaraz estará presente para recortar distancia en el ranking a Jannik Sinner. El murciano no defiende puntos en Canadá, aunque su presencia está todavía por confirmarse.

Objetivo: volver al número uno

Al contrario de lo que sucedió en 2024, donde los Juegos Olímpicos apretaron todo y recortaron el tiempo de descanso del murciano, Carlos Alcaraz podrá tener un parón mucho más tranquilo para llegar fresco a la gira de pista dura. El número dos no quiere forzar la máquina; lo hizo el año pasado y las consecuencias fueron fatales entrando en una espiral de momentos difíciles tanto en lo anímico como en lo tenístico. Este año debería ser distinto.

El calendario probable de Alcaraz Masters 1000 de Cincinnati : 7-18 agosto

: 7-18 agosto US Open ,: 24 agosto-7 septiembre

,: 24 agosto-7 septiembre Fase de Grupos Finales de Copa Davis : 12-14 septiembre

: 12-14 septiembre Laver Cup: 19-21 septiembre

Teniendo en cuenta lo explicado por Alcaraz o declaraciones como las de Álex Corretja donde animaba al murciano a no ir a Toronto para recuperarse de todos los esfuerzos recientes, lo lógico sería esperar que Alcaraz reapareciese en Cincinnati para disputar el Masters 1000 en Ohio. Alcaraz cayó en primera ronda en el Masters 1000 estadounidense en 2024, así que es una buena oportunidad para empezar la escalada hacia el número uno... más teniendo en cuenta que Sinner terminó campeón de la última edición del torneo.

Carlos Alcaraz, finalista en Wimbledon / TOLGA AKMEN / EFE

Después de los dos Masters 1000 disputados en suelo americano llegará el momento de disputar el US Open, otra oportunidad de oro para que Alcaraz pueda quitarse la amargura que le dejó la derrota de Wimbledon ante Jannik Sinner. En caso de llegar a la final del 7 de septiembre, Carlos tendría seis días para preparar la Fase de Grupos Finales de Copa Davis donde España se enfrenta a Dinamarca en Marbella. Será el paso previo a la Laver Cup y el inicio de la gira asiática, otro tramo del calendario importante para recortar puntos al número uno... o incluso arrebatarle el reconocimiento al italiano.