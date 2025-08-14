Carlos Alcaraz brilla en Cincinnati: "Ha sido mi mejor partido, estoy orgulloso"

Carlos Alcaraz ya suma su tercera victoria en el Masters 1000 de Cincinnati, donde, a medida que va superando rondas, va demostrando que su tenis no tiene techo. Tras ganar los encuentros ante Damir Dzumhur y Hamad Medjedovic, 'Carlitos' ha estado brillante en un partido contra el italiano Luca Nardi en los octavos de final.

Con la lluvia amenazando el encuentro que finalmente se pudo llevar a cabo, Carlos, desplegó su mejor tenis y firmó la victoria más solvente hasta el momento en esta edición de Cincinnati, con un resultado de 6-1 y 6-4, que le metió en los cuartos de final. Tras finalizar el encuentro, Alcaraz atendió a TennisTV donde confirmó que había disputado un partido de sobresaliente. "Sin duda, creo que este ha sido mi mejor partido en lo que va de torneo", reconoció el español después de superar al tenista italiano por una diferencia notable.

El tenista se mostró muy orgulloso de cómo había jugado en este encuentro, además de afirmar que sigue queriendo mejorar más. "Como ya comenté al principio de la semana, mi objetivo era ser un poquito mejor en cada partido que jugase, en cada entrenamiento que tuviera, algo que pienso que estoy cumpliendo con el paso de los días, así que estoy orgulloso de esto. Es increíble ver cómo voy evolucionando en este torneo. Hoy por ejemplo, me voy muy contento por la manera en la que he sentido la bola estando en pista y también por la manera en la que me he movido", comentó el número dos del mundo.

Aunque no todo es coser y cantar para el español, encontrar el equilibrio dentro y fuera de la pista requiere desconexión y disfrute, algo que al tenista murciano le encanta. "No es fácil, creo que la clave está en encontrar ese punto de disfrute en ambas esferas", confesaba el español con una sonrisa.

Para después añadir lo siguiente: "Es difícil de definir, al final cada persona es diferente, cada persona puede encontrar su propio equilibrio de una manera. Para mí, las dos cosas son fundamentales, es necesario cumplir con este plan si quieres mantenerte fresco tanto dentro como fuera de la pista, pero sobre todo a la hora de volver a la competición, donde se necesita tener mucha hambre y muchas ganas de hacerlo bien en estas grandes batallas. Tienes que empezar teniendo muchas ganas de afrontar cada entrenamiento, solo así podrás luego hacerlo bien en los partidos, así que ese balance es clave para tener éxito", expresó el del Palmar, que tratará de cosechar más éxitos en el séptimo Masters 1000 de la temporada.

SU PRÓXIMO RIVAL: RUBLEV

Ahora Carlos tiene un día para descansar y encarar su siguiente enfrentamiento que tendrá lugar este viernes ante el tenista ruso Andrey Rublev. Una lucha en la que ambos tenistas buscarán hacerse un hueco para estar en las semifinales de Cincinnati. Rublev, que disputa este torneo como cabeza de serie número 9, supone un rival duro de roer, que seguramente no le ponga las cosas nada fáciles al español.

A pesar de que el nivel de exigencia es mayor ahora que estamos en el tramo final del torneo, Alcaraz opta por centrarse en los factores que sí puede controlar. "Todos sabemos lo difíciles que son las condiciones este año, sobre todo por el tema de la humedad y el calor extremo, así que estoy feliz por seguir superando rondas y darme una nueva oportunidad de competir dentro de un par de días, ahora mismo ya estoy pensando en ese próximo desafío. Cada partido es más complicado que el anterior, así que todavía tendré que mejorar algunos aspectos si quiero seguir avanzando", concluía 'Carlitos'.