Carlos Alcaraz ya ha pasado las pruebas médicas en Bolonia y espera la decisión

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Bolonia para unirse al resto del equipo español que debutará este jueves en la Copa Davis. El tenista murciano llegó en uno de los coches oficiales a la concentración de España y fue recibido por el resto de la expedición que permanece expectante respecto a la participación del número uno.

El de El Palmar sufrió molestias físicas durante la final de las Nitto ATP Finals contra Jannik Sinner y hoy se sometió a una resonancia a para comprobar el alcance de la lesión y valorar su presencia en el torneo.

El tenista murciano llegó por la tarde a Bolonia procedente de Turín, tras varias horas de viaje por carretera, acompañado por su entrenador Juan Carlos Ferrero y Ángel Ruiz Cotorro, médico de la RFET (Real Federación Española de Tenis), que supervisará todo el proceso. Tras saludar a los compañeros se realizó la resonancia que, según avanzó 'Marca', será revisada en Murcia por Juanjo López, su médico personal.

Alcaraz no participó en el pasado Masters 1.000 de Shanghai, celebrado a finales de septiembre, por una lesión en el pie izquierdo, aunque sí esutvo en el cuadro del Masters 1.000 de París disputado poco después. En el torneo parisino Carlitos fue eliminado en el debut por lo que tuvo varias semanas para preparar las ATP Finals. Todas las alarmas saltaron durante la final, cuando el de El Palmar pidió asistencia médica durante el primer set por unas molestias en la zona del muslo derecho y finalizó el partido con un aparatoso vendaje.

Tras el encuentro, Alcaraz habló sobre sus problemas físicos, los cuales no quiso poner como excusa para su derrota. "No quiero que se me malinterprete, porque no voy a decir que podría haber jugado mejor o que podría haber hecho algo más si mi isquio hubiera estado bien. Pude jugar bien. La derrota se debe a que él se lo merecía", explicó tras el partido, donde reiteró su deseo de hacer "todo lo posible" para poder competir con España en la Copa Davis, un trofeo con el que no cuenta en sus vitrinas. De cualquier manera, pese a la voluntad del tenista, no se forzará si no está en condiciones óptimas para competir.

Debut, el jueves

España arranca este jueves su participación en las Finales de la Copa Davis con una eliminatoria de cuartos de final ante la República Checa, que tiene como número 1 a Jiri Lehecka. Capitaneados por Tomas Berdych, el equipo se completa con Jakub Mensik (19), Tomas Machac (32), Adam Pavlasek, doblista, y Vit Kopriva (102).

Marcel Granollers, durante el entrenamiento / @Pepo Ruiz/RFET

Con vistas a esta primera serie, el equipo español ha entrenado ya este lunes con todos los efectivos, a excepción de Alcaraz. Marcel Granollers, que también compitió la pasada semana en las Finales ATP, se incorporó a la concentración que completan Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez. El capitán español, con los efectivos disponibles, realizó pruebas para el dobles en el que estaba previsto que participara Carlos Alcaraz. Con el objetivo de reservar al murciano, Ferrer optó por probar una dupla con Granollers y Pedro Martínez, uno de los héroes de la clasificación tras imponerse a Holger Rune en la última serie disputada en Marbella.

Para este lunes estaba prevista una rueda de prensa con la presencia del capitán español, David Ferrer, así como el resto del equipo, aunque ante la situación de Alcaraz se decidió emplazar el encuentro hasta el martes a las 15.30 horas, en la previa de la eliminatoria inicial que enfrentará a Francia y Bélgica.