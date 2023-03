"Carlos Alcaraz ha aprendido la lección"

Juan Carlos Ferrero, entrenador del murciano, asegura que su pupilo puede lograr hoy la revancha ante Tommy Paul en los octavos de final del ATP Miami Open 2023 "Ahora está jugando mucho más suelto, preocupado más por su juego que por lo que se genera alrededor", asegura el valenciano

Carlos Alcaraz se enfrenta esta noche a Tommy Paul en los octavos de final del ATP Miami Open 2023 en un partido que se presenta como la revancha a la derrota que sufrió el murciano el año pasado en Montreal ante el estadounidense, por otra parte azote de los españoles con una racha de 12 victorias consecutivas.

Desde entonces, Alcaraz ha crecido y aprendido mucho, tal y como analiza su entrenador Juan Carlos Ferrero en una entrevista con ATP: "Carlos ha aprendido la lección sobre cómo enfocó Montreal y ese extra de presión, sobre todo después de lo que pasó en el US Open. Ahora está jugando mucho más suelto, preocupado más por su juego que por lo que se genera alrededor. Creo que eso le va a hacer jugar mejor que la última vez contra Paul".

En opinión del valenciano, a Alcaraz ya no le afecta la presión: "Creo que a Carlos ya el hecho de estar No. 1 o No. 2 no le influye demasiado en el sentido de cómo entrar a los partidos. Sí que es verdad que cuanto más arriba se está, uno siente muchas veces la presión del entorno, del favoritismo, de que tienes que ganar casi todos los partidos. Pero si Carlos está tan pendiente de eso todo el tiempo, es una forma de que no le fluya su tenis. Por eso hemos intentado focalizar este aspecto en su crecimiento para que todo vaya bien a nivel de fluir en la pista".

Ferrero advierte de que Carlos tendrá que salir muy concentrado ante Paul: "Va a ser un partido en el que Carlos tendrá que salir con las alarmas al máximo nivel y, a partir de ahí, generar un buen partido y aprovechar su velocidad desde el fondo para intentar desbordar a Paul".