Carlos Alcaraz anima a la 'Armada' desde la distancia

España se abonó una vez más a la épica para levantar una eliminatoria en la Copa Davis. Después de perder el primer partido, Jaume Munar se colocó la capa de héroe para superar al número uno checo, Jiri Lehecka e igualar la tanda que acabó por rematar el dobles con Pedro Martínez y el especialista Marcel Granollers tras un partido con dos tie-break.

Una eliminatoria completa e intensa que siguió desde la distancia Carlos Alcaraz, el gran ausente de la eliminatoria. El murciano publicó tras la victoria una imagen en su cuenta de Instagram en la que se le podía ver siguiendo uno de los partidos desde la televisión, acompañando la fotografía con un "vamooooos!!!".

Mensaje de Alcaraz / Instagram

Golpe inesperado

El murciano estaba llamado a ser el número uno del equipo capitaneado por David Ferrer pero una lesión inoportuna lo apartó de la competición. Alcaraz empezó a sentir molestias durante el primer set de la final de las Nitto ATP Finals que lo enfrentaron a Jannik Sinner.

Tras requerir un tiempo médico pudo continuar el encuentro con un vendaje en el muslo derecho. Finalmente, el italiano se hizo con el título por segundo año consecutivo, aunque el murciano ya había recuperado el número uno con el que acabará el año tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos.

Después de la final, el lunes Alcaraz se desplazó en una furgoneta de la organización de Turín a Bolonia y se sometió a una resonancia para valorar el alcance de la lesión. Las pruebas confirmaron que sufre un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y el martes se hizo oficial su baja del torneo.

La ausencia de Alcaraz dejó a estas finales de la Copa Davis sin los dos mejores tenistas del ranking, después de que Jannik Sinner se borrara de la convocatoria de Italia para preparar mejor la próxima campaña. Con la baja del número uno y dos del ranking Mundial, la carrera por la preciada 'ensaladera' está más abierta que nunca, sin un claro favorito.