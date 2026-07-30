Carlos Alcaraz (23 años): "Mi padre y mi madre intentan bajarme a la tierra cada vez que gano un torneo o una cantidad de dinero importante. Siempre están ahí para ponerme los pies en el suelo"

Carlos Alcaraz ya ha hecho historia en el tenis con tan solo 23 años, pero todavía tiene mucho por ofrecer sobre la pista. El tenista de El Palmar ha logrado un total de 26 títulos individuales en su carrera profesional, destacando entre ellos 7 torneos de Grand Slam y múltiples campeonatos de categoría Masters 1000 y ATP 500.

A pesar de la fama cosechada en los últimos años, Alcaraz siempre ha mantenido los pies en el suelo y, en gran parte, se lo debe a la educación que le inculcaron sus padres, Carlos y Virginia. El tenista reconoció en el programa 'Tennis Channel' que ambos son dos pilares fundamentales en su vida.

El de El Palmar reconoció que sus padres le ayudan a gestionar todo el dinero que ha ganado gracias al tenis, pero también a sobrellevar la fama. "Mi padre y mi madre tienen un papel muy bueno, intentan bajarme a la tierra cada vez que gano un torneo o gano una cantidad de dinero importante", comentó.

El tenista quiso dejar claro que "no voy a mentir ni me voy a esconder, siempre están ahí para ponerme los pies en el suelo".

Es consciente de que no es nada fácil asumir la responsabilidad que tiene siendo tan joven, pero quiere seguir siendo humilde y vivir como una persona normal, aunque advirtió que "no es difícil hacerlo".

"Cada vez que tengo un buen resultado o una buena racha en un torneo, siempre quiero volver con mis amigos y sentir como si nada hubiera pasado", comentó el tenista murciano en el programa 'Tennis Channel'.

El tenista Carlos Alcaraz durante la final del mundial / EFE

Por último, el del Palmar concluyó diciendo que "me encanta estar de vuelta en casa y ser el Carlos Alcaraz persona, no tenista, no como si hubiera hecho algo grande".

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Su objetivo en la vida es ser un "chico normal", tal y como demostró en su documental de Netflix, 'Carlos Alcaraz: A mi manera', donde el tenista reconoció en su presentación que "vais a ver de mí una faceta más personal. Vais a ver dónde duermo, mi casa, con mis padres... Vais a ver como yo como persona, fuera de la pista, con mis amigos, cómo soy con ellos...".