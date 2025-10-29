Las dos caras de Alcaraz en París

Carlos Alcaraz ha sido capaz de lo mejor y de lo peor en París este año. De tocar la gloria en uno de los partidos más grandes de la historia del tenis a caer totalmente desquiciado una vez más en la superficie indoor francesa. De nuevo, las fechas cercanas a Halloween han sido terroríficas para el español, con otra derrota en un encuentro para olvidar.

El número uno del mundo aterrizaba en la capital francesa con un claro objetivo: asegurar el puesto más alto del ranking mundial y acabar el año como el mejor tenista del planeta. Una hazaña que sigue dependiendo de él, pero que se ha complicado más de lo esperado. Ahora, si Sinner se proclama campeón del torneo, volvería a recuperar el trono, aunque probablemente durante solo una semana.

París se ha convertido en una arma de doble filo para Carlos. Cuando viaja allí a finales de mayo, con el verano a la vuelta de la esquina y la gira de tierra batida tocando su fin, el español está en su salsa. Como se ha demostrado en los últimos años, es el momento de la temporada en el que está mejor. En el que su tenis es más efectivo y logra mejores resultados.

Masters 1.000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. / YOAN VALAT / EFE

La edición de este año en Roland Garros no la olvidará jamás el murciano. Sobre todo por la final que se vivió en la Philippe Chatrier. Sinner y Alcaraz regalaron al público uno de los mayores espectáculos que se recuerdan, en un duelo que tuvo a los aficionados del tenis en vilo durante cinco horas y media. Charly salvó tres bolas de partido y dio la vuelta a un resultado imposible de remontar.

Con un passing descomunal en el súper tie-break final, Alcaraz revalidaba el título de Roland Garros y presumía de su tatuaje de la Torre Eiffel en la pierna, que ya se había hecho cuando conquistó por primera vez el Grand Slam parisino. Seguramente, cuando el murciano mire el dibujo del edificio emblemático francés, piense en la superficie de arcilla y no en la dura indoor.

Alcaraz Roland Garros 2025 / ATP

Y es que París, con el frío de finales de octubre y las condiciones indoor, se vuelve una pesadilla para el español. Lleva siéndolo desde el año 2023, cuando se vio sorprendido por Roman Safiullin el día de Halloween. Fue una derrota dura, inesperada, que le llenó de dudas para las ATP Finals que se disputarían seguidamente. Lo que no esperaría es que sería una tendencia durante los siguientes años.

Otra vez Halloween

En la edición del año pasado, Alcaraz ganó ante Nico Jarry en su debut, pero perdió el siguiente duelo contra el local Ugo Humbert. Otra vez el día de Halloween. Aunque Humbert es un rival muy peligroso en estas condiciones, volvió a sorprender una derrota tan temprana del español. Eso sí, no llegaba en buena forma después de los resultados en Cincinnati y US Open.

La más sorprendente ha sido la de este año. El español llegaba a La Defense con el descanso suficiente y una versión muy sólida en pistas indoor. De hecho, ganó la final del US Open a Jannik Sinner en estas condiciones. Aun así, de nuevo se le volvió a atragantar un partido en la Central, ante un Cameron Norrie que aprovechó las dudas y errores del español. Las dos caras de Alcaraz se han visto reflejadas en la misma ciudad.