Cara para Davidovich, cruz para Munar en Basilea

Cara y cruz para el tenis español en Basilea. Alejandro Davidovich y Jaume Munar disputaban este sábado sus respectivas semifinales del ATP 500 de Basilea con la posibilidad de una final entre ambos en el horizonte, pero solamente Fokina consiguió superar de ronda y se medirá al brasileño Joao Fonseca en busca de su primer título ATP.

Jaume Munar era el primero en saltar a pista en Basilea para medirse a una de las jóvenes promesas del circuito. El balear llegaba con esperanzas al duelo de semifinales; por el camino había dejado a rivales como Ben Shelton o Félix Auger-Aliassime, aunque todavía faltaba superar el reto de Fonseca para poder sellar el pase a la final.

Tras una primera manga igualada que se decidió en el tie-break (7-6, 7), Jaume sacó para situarse con 5-3 en la segunda, aunque Fonseca dio un paso adelante para frenar su reacción. El brasileño se llevó el segundo set (7-5) y con 19 años se planta en la final más importante de su joven carrera.

Fokina, a romper su maldición

Davidovich, en el otro lado del cuadro, superó al francés Ugo Humbert por 7-6(4), 3-1 en un partido donde el francés se vio obligado a abandonar aquejado de una dolencia en la cadera izquierda cuando el malagueño tenía encarrilado el triunfo.

Será la cuarta final del 2025, la quinta en la carrera del andaluz, decimoséptimo del mundo, que buscará su primer título ATP como tenista. Davidovich, que fracasó en sus intentos de éxito en Washington, Acapulco, Delreay Beach, en este 2025 y Masters 1000 de Montecarlo en el 2022, volverá a intentar inaugurar su palmarés en Basilea contra el brasileño Fonseca en un desenlace a la altura del torneo ATP500.