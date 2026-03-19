El caos de Miami puede amenazar el debut de Alcaraz

La lluvia obligó este miércoles a cancelar por completo la jornada del Miami Open, en una de las situaciones más complicadas para la organización en el arranque del torneo. Ningún partido pudo disputarse, ni del cuadro masculino ni del femenino, en una jornada que debía marcar el inicio de la competición para los hombres y continuar con la primera ronda femenina.

La jornada ya había comenzado con dificultades. El estadio central no estaba disponible y los encuentros tuvieron que ser programados en pistas secundarias, lo que complicó aún más el desarrollo de la jornada. A partir de ahí, la lluvia fue ganando protagonismo y obligó a retrasar el inicio de los partidos de forma progresiva.

Inicialmente previsto para las 11:00 hora local, el comienzo de la competición se fue aplazando hora tras hora hasta que, finalmente, a las 19:00, la organización decidió suspender definitivamente toda la jornada, después de haber reducido previamente el número de partidos programados.

En total, estaban previstos 36 encuentros de primera ronda entre ambos cuadros. Entre ellos, el esperado debut de Venus Williams frente a la británica Francesca Jones, así como los primeros partidos de la colombiana Emiliana Arango, la española Paula Badosa o el argentino Camilo Ugo Carabelli.

Todo ello obligará a jugar casi 60 partidos en la jornada de este jueves, lo que puede perjudicar el orden de juego de los próximos días si no se puede completar. Entre ellos, el debut de Carlos Alcaraz que pese al caos por la lluvia parece garantizado que será este próximo viernes en horario de madrugada en España (1:30 horas aproximadamente).

Fonseca y Marozsan se jugarán ser el primer rival del español en Miami este jueves en uno de los primeros turnos de la jornada. A la espera que la lluvia respete el inicio de la competición, Miami se prepara para dar inicio en un torneo frenético.