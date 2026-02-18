TENIS
El caos de Dubái obliga a tomar medidas en el tenis femenino
Más de 20 bajas y retiradas en el torneo han hecho tomar decisiones importantes en la WTA con la creación de un Consejo de Arquitectura del Tour
La de Elena Ryabkina ha consumado la 23ª baja del WTA 1000 de Dubái entre abandonos antes del torneo y retiradas en pleno partido en un caso que ha encendido de lleno el debate sobre el calendario nuevamente.
Tan es así que en la tarde de este pasado martes la WTA informó que ha tomado ya cartas sobre el asunto y ha empezando a idear la creación de un Consejo de Arquitectura del Tour con la intención de trabajar de la mano de las jugadoras en busca de solucionar un problema que apunta a ser cada vez más recurrentes en los torneos.
Así lo explicó la presidenta de la WTA, Valerie Camillo, que informó que la idea es idear mejoras en el calendario a partir de 2027.
"Durante mis primeros 90 días, ha habido un sentimiento claro en todo el Tour de que el calendario actual no resulta sostenible para las jugadoras, dadas las presiones físicas, profesionales y personales de competir al más alto nivel. Es importante que adoptemos una nueva mirada colaborativa sobre cómo preservar mejor una competición de alta calidad que genere valor para los torneos y ofrezca una experiencia inigualable a los aficionados.Por este motivo, hoy estoy estableciendo el Consejo de Arquitectura del Tour, un grupo de trabajo representativo convocado por la WTA para desarrollar mejoras significativas en el calendario, los compromisos y otros elementos fundamentales del marco del Tour" explicó en el comunicado.
PIDEN CASTIGOS
El gran perjudicado de todo ello ha sido sin duda el torneo de Dubái, que ha perdido a muchas de sus principales atracciones por el camino, incluso antes de empezar el torneo. A raíz de todo ello, el director pidió responsabilidades para las jugadoras que se bajan del cuadro sin una explicación clara y concisa.
"Deberían restarles puntos en la clasificación" aseguró, poniendo en el foco la decepción. "Una sorpresa muy desagradable". Además, aseguró que los motivos de sus retiradas "son bastante extraños", poniendo en duda las decisiones adoptadas por ambas en plena discusión sobre la sobrecarga del calendario.
Es lamentable que gastemos cantidades considerables en modernizar nuestras instalaciones cuando, al final, son las jugadoras las que hacen el torneo", concluyó Tahlak.
