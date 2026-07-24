TENIS
De campeón del US Open a futbolista: Dominic Thiem jugará en la octava división de Austria
Tras una exitosa carrera tenística, el exnúmero 3 del mundo afronta un nuevo desafío deportivo en el fútbol, donde deberá demostrar su valía sin privilegios
Dominic Thiem ya tiene nuevo reto deportivo. Retirado del tenis profesional desde octubre de 2024, el exnúmero 3 del ranking ATP ha decidido iniciar una aventura completamente diferente al incorporarse al Badener AC, un club que compite en la octava división del fútbol austriaco.
El campeón del US Open 2020 intentará ahora hacerse un hueco sobre el césped, en un desafío tan inesperado como ilusionante para uno de los grandes nombres del tenis de la última década.
Según informa la prensa austriaca, Thiem fue inscrito oficialmente en la Federación Austriaca de Fútbol el pasado 15 de julio. Su incorporación al Badener AC se habría producido gracias a un amigo que ya formaba parte de la plantilla del equipo.
Sin embargo, el director deportivo del club, Sergej Petrovic, dejó claro que el extenista no recibirá ningún trato especial por su trayectoria.
Thiem "tendrá que ganarse el puesto como cualquier otro jugador", explicó el dirigente, descartando cualquier privilegio por su condición de exestrella del tenis.
NUEVA VIDA
Después de una brillante carrera en la que conquistó el US Open 2020 y disputó cuatro finales de Grand Slam, Thiem busca ahora mantener vivo su espíritu competitivo en un escenario completamente distinto.
Las graves lesiones de muñeca marcaron el tramo final de su trayectoria y terminaron precipitando una retirada prematura. Ahora, lejos de las pistas de tenis, el austriaco afronta una nueva etapa con el objetivo de disfrutar del fútbol y demostrar que su pasión por el deporte va mucho más allá de la raqueta.
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