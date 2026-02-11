El campeón frena en seco a Jodar en Dallas

Rafa Jodar no pudo seguir su camino triunfal en el estreno en el cuadro principal del ATP 500 de Dallas, después de caer ante el vigente campeón, el canadiense Denis Shapovalov, por un contundente 6-1 y 6-2 en poco más de una hora de partido.

Después de superar la fase previa con paso firme, el español chocó contra un espléndido Shapovalov que quiere volver a coger ritmo en uno de sus torneos predilectos y apenas le dio opción a nada en el partido. Amenazado constantemente al servicio, sufriendo bolas de rotura en contra en cada uno de ellos, el madrileño no pudo ni entrar apenas en partido.

A sus 19 años, Jodar disputaba por primera vez un ATP 500, semanas después de haber logrado su primer triunfo en el circuito profesional en la primera ronda del Open de Australia.

En octavos de final, Shapovalov se medirá al estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 78 del ránking.

La jornada también sirvió para conocer el rival del malagueño Alejandro Davidovich en octavos de final, que será Alex Michelsen. El estadounidense remontó ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 5-7, 6-4 y 6-4 tras dos horas y cinco minutos de partido.

El duelo entre Davidovich y Michelsen se disputará este miércoles.

Además, los dos primeros cabezas de serie del torneo, Taylor Fritz y Ben Shelton, cumplieron con los pronósticos y avanzaron a la siguiente ronda. Fritz, séptimo del mundo, superó a su compatriota Marcos Girón por 6-4, 5-7 y 7-6(1), mientras que Shelton venció al canadiense Gabriel Diallo por 6-4 y 6-4.