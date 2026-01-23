El camino que le queda a Alcaraz en Australia: ¿cuándo llegan Djokovic y Sinner?

Carlos Alcaraz jugó su mejor partido en Australia contra Corentin Moutet y está en octavos de final. El español afronta la recta final del torneo con la máxima ilusión y ganas de conseguir el único Grand Slam que le falta. Su rival en la próxima ronda será el estadounidense Tommy Paul, ¿pero cuándo se puede cruzar con los rivales más fuertes del circuito, como Jannik Sinner o Novak Djokovic?

Como hemos comentado, el siguiente oponente de Charly será Tommy Paul. Un jugador al que ha ganado en sus últimos cuatro enfrentamientos, por lo que el nivel del español logra unos picos más elevados que el de Nueva Jersey. En caso de avanzar a los cuartos de final, lo cual supondría lograr su mejor resultado en Australia, empezarían las batallas de verdad. Las memorables.

Carlos Alcaraz celebra una victoria en el Open de Australia / JAMES ROSS

Los cuartos de final serían, probablemente, contra el ídolo local del torneo: Álex de Miñaur. Otro jugador que ha subido su nivel en los últimos meses, pero que tiene un tenis que le sienta bien al murciano. Su baja estatura permite a Alcaraz dominar los puntos también desde el resto, y en los intercambios el número uno del mundo es letal. Un cruce más complicado, pero agradable para ser unos cuartos.

Si el murciano superase esta ronda, todo lo que viniera serían puntos para el ranking. Y en semifinales ya, inevitablemente, aparecen grandes nombres. Alexander Zverev y Daniil Medvedev serían los más posibles, dos jugadores que han demostrado ser capaces de vencer a Alcaraz, pero que también han sucumbido, y con más frecuencia, ante el poderío del jugador español.

¿Lucharán Alcaraz y Sinner por la corona en Australia? / EFE

Ambos tenistas están mostrando una buena versión en Australia. El germano defiende final en Melbourne, donde llegó el año pasado y cayó ante Jannik Sinner. Mientras tanto, Daniil Medvedev está viviendo una segunda juventud en este inicio de 2026, después de un horrible 2025 en el que abandonó el top ten e incluso rompió con el entrenador que lo había acompañado durante toda su carrera.

¿Cuándo llegarían Sinner y Djokovic?

¿Y cuando entran Sinner y Djokovic en la ecuación? Tal como se sorteó en el cuadro, ninguno de los dos se cruzará con Carlos Alcaraz hasta una hipotética final. Es decir, que el español no coincidirá con los dos en el torneo, sino con el que llegue a la final, en caso de que todos cumplan con sus compromisos. El italiano y el serbio se enfrentarían antes, concretamente en semifinales.

Por tanto, la conclusión que puede sacarse es que, si Alcaraz llega a la final, tendrá un rival complicadísimo en ella. Parece difícil que no vaya a ser Sinner o Djokovic, sobre todo después del nivel que han desplegado ambos en las primeras rondas. Todo dependerá de lo que le aguante el físico al serbio y de que el italiano no se vea sorprendido por uno de sus rivales en partidos anteriores.