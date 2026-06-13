Camino exigente para Rafa Jódar en Queen's

Rafa Jódar inicia una gira distinta a todas las demás. Un pequeño oasis en el calendario, de apenas un mes de duración, en el que los tenistas deben adaptar su juego a la superficie de hierba europea. Para el español, que es todo un novato en estas condiciones, Queen's es la casilla de salida y ya conoce el camino que tendrá que recorrer si quiere levantar el título.

A pesar del déficit de jugadores pertenecientes al 'top ten', al madrileño no le ha tocado un cuadro nada fácil. Partirá como quinto cabeza de serie, solo por detrás de Alex de Miñaur, Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Alejandro Davidovich. Por tanto, las posibilidades de lograr un buen resultado son altas, lo que le permitiría sumar puntos y escalar todavía más en el ranking ATP.

Rafa Jódar, preparado para la gira de hierba / X

Su primer rival en Londres será Ignacio Buse. El peruano, otra de las revelaciones de esta temporada, ha mostrado una increíble versión sobre tierra batida, aunque también se desconoce su verdadero nivel en una superficie totalmente distinta. Son dos jugadores desconocidos sobre hierba, por lo que a Jódar le puede ir bien enfrentarse a un tenista que no destaca por un gran saque.

En caso de ganar a Buse, su rival en octavos de final saldría del duelo entre Nakashima y Fucsovics. Dos contrincantes asequibles para el español, que tendría el reto más difícil en cuartos de final: Alex de Miñaur. Aunque ya ganó al australiano en el Masters 1000 de Madrid, el rendimiento de 'Demon' es mayor en pistas rápidas y parte como el favorito para alzarse con el título.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón en Queen's en 2025 / DANIEL BEARHAM / COLORSPORT / DP / AFP7 / Europa P

Ya en semifinales, esperaría uno de los nombres más destacados en Roland Garros: Jakub Mensik. Aun así, el checo no es el único capaz de plantarse en la penúltima ronda del torneo. Y es que jugadores como Adrian Mannarino o Francisco Cerúndolo tienen un nivel en hierba lo suficientemente fuerte como para luchar por un puesto en la gran final.

¿De nuevo Lehecka en la final?

Una final que disputó Lehecka el año pasado y que quiere repetir en esta edición. El checo es el mejor posicionado para alcanzar la última ronda de Queen's, en un lado del cuadro con pocos nombres de prestigio. El año pasado, fue Carlos Alcaraz el que se proclamó campeón en Londres, superando en tres sets al mencionado Lehecka por 7-5, 6-7, 6-2.

"Ahora espero tener la oportunidad de entrenar en esta superficie antes de Wimbledon y de los torneos previos. Intentaré adaptarme lo mejor posible y dar mi máximo nivel, porque realmente no sé muy bien qué me espera. No he jugado mucho sobre hierba y todavía tengo que descubrir cómo responderé en ella", reconoció Rafa Jódar después de su participación en Roland Garros.