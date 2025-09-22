Camino complicado para Badosa en Pekín

Paula Badosa, después de volver a las pistas para competir con España en la Billie Jean King Cup, afronta ahora una gira asiática que le ha generado buenos resultados en temporadas anteriores. La catalana debuta esta semana en el Masters 1.000 de Pekín, con un cuadro complicado.

A diferencia del año pasado, en que alcanzó las semifinales del torneo chino, Badosa llega a la cita sin apenas ritmo de partidos, al haber estada apartada de la competición desde el pasado Wimbledon por sus problemas en el psoas, y con apenas un encuentro disputado, el que jugó contra Svitolina con España en el que, pese a la derrota, mostró un buen nivel de juego.

En Pekín, Badosa tiene por delante un duro camino, enmarcada en la zona baja del cuadro. Como vigente semifinalista y 18ª cabeza de serie del torneo, la española arrancará directamente en segunda ronda en un duelo conta la croata Antonia Rozic o una tenista de la 'qualy'. De superar ese primer escollo podría cruzarse con la checa Karolina Muchova. En unos hipotéticos cuartos de final, Paula podría tener que medirse a la italiana Jasmine Paolini, que llega de ganar la Billie Jean King Cup con Italia.

En semifinales a la estadounidense Coco Gauff, que defiende título en Pekín. Fue precisamente la americana la que eliminó a Badosa el curso pasado en la misma ronda de semis en la que podrían volver a verse las caras esta edición.

La otra representante española, Jéssica Bouzas, transitará por la parte alta del cuadro, teniendo como primer rival a la rumana Jaquelin Cristian. La ganadora de ese duelo se enfrentará ya en segunda ronda a la ucraniana Daria Yastremska.