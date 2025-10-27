Cameron Norrie, el rival que hizo enfadar a Nadal y quiere sorprender a Alcaraz

Carlos Alcaraz está de vuelta a las pistas. Casi un mes después de su victoria en el ATP 500 de Tokio, el murciano aterriza en Paris La Défense Arena para intentar levantar su cuarto Masters 1.000 de la temporada, algo que nadie ha conseguido desde 2016. No será un camino fácil para Carlos, que en su estreno en segunda ronda deberá haber frente a un rival que conoce bien.

Cameron Norrie no será el típico estreno asequible que Alcaraz podría tener en un Masters 1.000. No lo será porque en París, el tenista murciano se verá las caras con un rival complicado. Complicado y que, además, ya sabe lo que es ganar al murciano. Y por partida doble. Carlos está avisado del potencial del británico, que demostró ser un hueso duro de roer durante los cuartos de final de Wimbledon esta misma temporada.

Este tenista zurdo, que tenía de ídolo de infancia a Andre Agassi, se ha plantado en segunda ronda del Masters 1.000 tras vencer al argentino Sebastián Báez en primera (6-3, 6-4). Nacido en Gran Bretaña, creció en Nueva Zelanda donde empezó a jugar a tenis desde los 6 años acompañado de su madre. Se mudó a Londres unos años después, donde se curtió tenísticamente hasta empezar a representar a Gran Bretaña en 2013.

Ascenso meteórico... y las lesiones

Su asenso fue meteórico; ganador en Los Cabos 2021 e Indian Wells 2021, su futuro parecía brillante como pocos en el circuito ATP. Sin embargo, una serie de lesiones lo apartaron de las pistas y obligaron al británico a poner especial atención a su cuerpo para competir contra los mejores. Su camino por el desierto empezó a ver la luz en 2024, cuando empezó a encadenar buenos torneos sin recaer en problemas físicos. Su presencia en los cuartos de final de Wimbledon este 2025 fue una buena muestra de que, en su mejor momento de forma, Cameron puede competirle a cualquiera.

Precisamente Carlos Alcaraz fue el verdugo de Norrie en el Grand Slam londinense. Será la octava vez que ambos tenistas se enfrenten, un cara a cara particular que cuenta con dos sorprendentes victorias para el británico (Cincinnati 2022 y Río de Janeiro 2023). En pista dura, Cameron Norrie se vuelve un rival mucho más peligroso que en el resto de superficie, donde combina un buen juego desde el fondo de la pista con una derecha poderosa que puede descolocar a cualquiera.

Norrie es un rival que suele llevar al límite a sus rivales. Y si no que se lo pregunten a Rafa Nadal. En 2021, el balear tuvo sus más y sus menos con el británico, a quien acusó en el Open de Australia y en Roland Garros de sacar demasiado rápido mientras Rafa se preparaba para restar. Su actitud dejó imágenes poco frecuentes en la carrera del balear, desesperado y recriminando la premura en su servicio en ambas ocasiones.