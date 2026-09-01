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US OPEN

Cambio de rival para Jódar en su debut en el US Open... aplazado por la lluvia

La intensa lluvia que ha afectado el inicio de jornada en el US Open hará que el partido del madrileño empiece mucho más tarde de lo esperado

06/08/2026 06 August 2026, Canada, Montreal: Spanish tennis player Rafael Jodar plays a forehand return against Italy's Lorenzo Musetti during their men's singles round-of-32 match on day six of the ATP Masters 1000 National Bank Open at IGA Stadium in Montreal. Photo: Horacio Zamora/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa DEPORTES Horacio Zamora/eyepix via ZUMA P / DPA

06/08/2026 06 August 2026, Canada, Montreal: Spanish tennis player Rafael Jodar plays a forehand return against Italy's Lorenzo Musetti during their men's singles round-of-32 match on day six of the ATP Masters 1000 National Bank Open at IGA Stadium in Montreal. Photo: Horacio Zamora/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa DEPORTES Horacio Zamora/eyepix via ZUMA P / DPA / Horacio Zamora/eyepix via ZUMA P / Europa Press

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Albert Briva

Albert Briva

Rafael Jódar debutará este martes en el US Open ante el chino Bu Yunchaokete, número 124 del mundo, después de que una lesión obligara al australiano Thanasi Kokkinakis (417º) a retirarse antes de su estreno en Nueva York.

Yunchaokete se ha ganado un lugar en el cuadro principal como lucky loser después de caer en la última ronda de la fase previa. Será su tercera participación en el US Open y la sexta en un Grand Slam, aunque todavía busca su primera victoria en un torneo de esta categoría.

El chino es un habitual del circuito Challenger y llegó a ocupar el número 64 del ranking ATP en abril de 2025. De hecho, esta será su primera presencia en un cuadro principal del circuito desde el Open de Australia, donde disputó su último Grand Slam.

Por su parte, Jódar afronta el último grande del año en un gran momento de forma. El español, número 13 del mundo, viene de firmar una notable gira norteamericana sobre pista dura, con la final del ATP 250 de Washington y las semifinales del Masters 1.000 de Montreal como principales resultados. En Cincinnati, sin embargo, se quedó en los octavos de final.

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El estreno del madrileño, eso sí, tendrá que esperar. La lluvia que está cayendo sobre Nueva York ha obligado a retrasar varias horas el inicio de la jornada, con un aplazamiento inicial de al menos cuatro horas y media.

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