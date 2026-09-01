Cambio de rival para Jódar en su debut en el US Open... aplazado por la lluvia

Rafael Jódar debutará este martes en el US Open ante el chino Bu Yunchaokete, número 124 del mundo, después de que una lesión obligara al australiano Thanasi Kokkinakis (417º) a retirarse antes de su estreno en Nueva York.

Yunchaokete se ha ganado un lugar en el cuadro principal como lucky loser después de caer en la última ronda de la fase previa. Será su tercera participación en el US Open y la sexta en un Grand Slam, aunque todavía busca su primera victoria en un torneo de esta categoría.

El chino es un habitual del circuito Challenger y llegó a ocupar el número 64 del ranking ATP en abril de 2025. De hecho, esta será su primera presencia en un cuadro principal del circuito desde el Open de Australia, donde disputó su último Grand Slam.

Por su parte, Jódar afronta el último grande del año en un gran momento de forma. El español, número 13 del mundo, viene de firmar una notable gira norteamericana sobre pista dura, con la final del ATP 250 de Washington y las semifinales del Masters 1.000 de Montreal como principales resultados. En Cincinnati, sin embargo, se quedó en los octavos de final.

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El estreno del madrileño, eso sí, tendrá que esperar. La lluvia que está cayendo sobre Nueva York ha obligado a retrasar varias horas el inicio de la jornada, con un aplazamiento inicial de al menos cuatro horas y media.