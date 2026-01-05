El calvario de Kokkinakis para volver a jugar al tenis: "Tengo el tendón de Aquiles de un muerto en el brazo"

Thanasi Kokkinakis lleva un año alejado de una pista de tenis. Un jugador muy conocido en el circuito, gracias a su buen rendimiento tanto en la modalidad individual como en la de dobles. Sin embargo, una lesión indescifrable para muchos médicos lo ha tenido apartado y preocupado durante todo 2025. Coincidiendo con el nuevo año, el australiano regresó para jugar el dobles en Brisbane junto a Nick Kyrgios.

En una rueda de prensa, Kokkinakis desveló el infierno que ha tenido que afrontar en los últimos meses. "Lo que he vivido estos últimos 12 meses es una locura. Hablé con muchos cirujanos, muchos médicos, incluso con el médico de Rafa, y no estaba muy seguro de qué estaba pasando. Fue una locura. Ningún fisioterapeuta ni médico que vi se sentía cómodo ni seguro de cuál era el camino correcto. Dije que no quería seguir haciendo lo mismo", confesó.

Kokkinakis (Australia) celebra un punto en la Copa Davis 2024 / @DavisCup

"Antes jugaba un partido y quizá conseguía una gran victoria, pero mi brazo estaba hecho polvo durante las dos siguientes rondas. Pensaba que me daba igual no volver a jugar, que no iba a volver a hacerlo, porque era como una pequeña muestra de lo que podía hacer y luego simplemente tenía que retirarme". Kokkinakis llegó a ser una promesa cuando despuntaba en el mundo del tenis, pero su cabeza y las lesiones lo llevaron por un camino menos exitoso

"Llevo el tendón de Aquiles de un muerto en el brazo"

El australiano explicó, con más detalles de los esperados, su proceso quirúrgico. "Básicamente me corté la mitad del pectoral. Tenía tejido cicatricial sin pelo con el que jugué durante unos cinco años. Vi a un montón de cirujanos que no querían operarme. Pensaban que era arriesgado. Nunca me habían operado en el tenis. Tengo un aloinjerto de tendón de Aquiles o el tendón de Aquiles de una persona muerta en el brazo, intentando unir mi pectoral al hombro".

El proceso de recuperación de una intervención así es muy duro y tampoco te asegura poder volver a competir al máximo nivel. "Es muy difícil recuperarse de ese proceso, porque no tienes a nadie con quien hablar porque nadie lo ha hecho. Mucha gente se rompe el ligamento cruzado anterior (LCA) y el tendón de Aquiles, que son lesiones brutales y terribles, pero en ese caso, mucha gente las ha sufrido, así que sabes con quién hablar y qué hacer, reconoció.

Nick Kyrgios, gran amigo de Kokkinakis desde hace mucho tiempo, opinó también sobre la situación de su compatriota. "La gente subestima la cantidad de trabajo real, simplemente porque no jugamos calendarios completos, subestiman el esfuerzo que realmente implica. Estás más pendiente de la gestión de la carga, haciendo más fisioterapia, pero no sabes realmente cómo entrenar ni prepararte. Como él dijo, no hay nadie a quien acudir para pedir consejo sobre ciertas lesiones".