La caída a los infiernos de Tsitsipas

Lo de Tsitsipas empieza a ser preocupante. El jugador griego perdió en primera ronda del Masters 1000 de Canadá ante Christopher O'Connell (6-4, 4-6, 6-2) y sigue en caída libre tanto en el ranking como en nivel. Tras dejar de trabajar con Ivanisevic, después de pocas semanas junto al ex entrenador de Djokovic, ha decidido volver con su padre Apostolos para reencontrarse.

"Algunos viajes tienen un regreso al punto de partida. Después de un tiempo separados, me he reencontrado con la persona que confió en mí por primera vez: mi padre. Estoy agradecido de compartir la cancha y el camino por delante con él una vez más. Hemos pasado por cada capítulo de este viaje juntos, y este próximo tiene buena pinta", comunicó antes de perder en su debut en Toronto.

Tras esta derrota, a la espera de lo que hagan sus máximos perseguidores en la clasificación, lo más probable es que Tsitsipas abandone el 'top 30' del ranking, situándose en la zona media de la élite de la ATP. Un varapalo muy duro, teniendo en cuenta que en 2021 llegó a ser número tres del mundo, situándose en el podio mundial del deporte de raqueta.

El tenista griego no encadena dos partidos seguidos ganados desde Barcelona, donde tampoco llegó especialmente lejos, retirándose en los cuartos de final ante Arthur Fils. En los últimos torneos, superar a sus rivales le ha resultado un reto mayúsculo, y en los últimos dos Grand Slam tan solo ha vencido en una ocasión. Fue en primera ronda de Roland Garros contra Tomás Martín Etcheverry.

En los últimos años, Stefanos no ha destacado por ser el mejor jugador en pista dura. De hecho, se le ha visto sufrir mucho sobre esta superficie, con un revés que no consigue incomodar a sus rivales y se convierte en un lastre y no un arma. La pasada temporada, el heleno se mantuvo cerca o dentro del 'top ten' gracias a su rendimiento en tierra batida. En 2025 no ha sido así.

Tsitsipas junto a Ivanisevic / Wimbledon

La situación se vuelve más alarmante cuando se tiene en consideración que tan solo tiene 26 años. Una edad en la que los mejores rinden a un gran nivel y evolucionan como tenistas. Aunque la generación de Tsitsipas está siendo una 'rara avis' en ese sentido. Tampoco Medvedev ni Zverev están en el mejor momento de sus carreras, a pesar de contar con una edad idónea para exhibir su tenis.

Próximas pruebas para Tsitsipas

Después de la derrota en Toronto, el camino de Tsitsipas pasa por Cincinnati y después el US Open. Una prueba de fuego para él y su padre para crear de nuevo a un jugador ganador, que vuelva a intimidar a los que sitúan en lo más alto de la clasificación. Ahora mismo, la realidad es que el griego tiene más nombre que nivel.

En el caso de los otros grandes nombres, todos superaron su debut en Canadá. Es el caso de Taylor Fritz, que eliminó a Roberto Carballés en dos sets, de Ben Shelton, que hizo lo suyo contra Mannarino, o del propio Zverev, que dejo atrás los fantasmas contra Adam Walton. La generación del 90 no está pasando por un buen momento. Ni mucho menos.