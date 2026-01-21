La caída a los infiernos de Raducanu, la niña prodigio de los contratos millonarios

Del éxito al abismo hay un solo paso en un mundo tan solitario como muchas veces injusto lo es el tenis. Eso bien lo sabe Emma Raducanu, quien con tan solo 18 años y siendo toda una desconocida en el panorama tenístico sorprendió al mundo ganando el US Open 2021 llegando desde la fase previa y con un juego descomunal.

Un triunfo que significó mucho más que algo deportivo. Raducanu se convirtió en un emblema en el Reino Unido y acaparó todos los contratos comerciales posibles. Era la imagen deseada para cualquier marca. Juventud, belleza, carisma y mucho potencial.

Empresas de la talla de Dior, Tiffany & Co., Vodafone o British Airways desembolsaran muchos millones para atraer a la joven tenista, que en 2024 acumulaba más de 9 millones de dólares solo en contratos publicitarios.

Raducanu posando con el trofeo de campeona del US Open / AFP

Unos datos difíciles de poder ver en cualquier otra jugadora, que la llevó incluso a ser la cuarta mejor deportista del año mejor pagada. Un éxito total, que para nada ha ido acompañado con lo mismo en las pistas.

NUEVA DEBACLE

La británica no ha vuelto a destacar en un Grand Slam como lo hizo en aquel US Open y este miércoles en Australia, volvió a consumar un nuevo fracaso. Cayó contra todo pronóstico en la segunda ronda ante la austríaca Potapova y vuelve a despedirse más pronto de lo esperado.

De los trece Grand Slams que ha jugado después de conquistar el US Open, solo en uno ha sido capaz de llegar a la segunda semana (octavos de final).

"Era demasiado alto para empezar tan pronto. Creo que lo he aceptado. Todos los desafíos que he enfrentado desde entonces, entender las cosas y aprender de los errores, aprender de las experiencias… todas esas cosas creo que, de alguna manera, iban a suceder cuando ganas un Grand Slam a los 18 años desde la fase previa, siendo la 350 del mundo dos meses antes" asumió la propia Raducanu en rueda de prensa tras caer ante Potapova.

Desde aquel éxito tan prematuro como engañoso, Raducanu ha sido más noticia por su vida y sus actos fuera de la pista que no por la propia actividad tenística.

"En los Grand Slams creo que lo estoy haciendo mejor. En algunas ocasiones, también tuve cuadros muy difíciles… el año pasado. Creo que estoy trabajando día a día y mejorando como jugadora, lo cual creo que estoy haciendo. Pero sí, mi forma esas tres semanas también fue increíble, así que… es… Un toma y daca. Pero lo he aceptado" reafirmó autocrítica tras volver a sufrir una nueva decepción de la que ella misma ya hace normalidad.

Aprender y crecer con ello, sabiendo que lo sucedido aquel agosto de 2021 en Nueva York fue algo todavía sin explicación. Potencial y tenis tiene de sobras, eso lo ha podido demostrar en más ocasiones, pero sin la constancia ya es bien sabido que eso es insuficiente.

De Australia, Raducanu sale con una nueva lección de tenis y de vida, mientras el mundo y las marcas siguen esperando su resurrección.