TENIS
Se cae otro gran favorito para Roland Garros
El camino de Sinner se despeja todavía más en busca del último Grand Slam que le queda por conquistar
Se cae un nuevo favorito para Roland Garros. Semifinalista el año pasado, Lorenzo Musetti no podrá estar en la presente edición en París y suma otra baja de renombre en un cuadro muy mermado por las lesiones a todavía más de una semana para que empiece el torneo.
El italiano jugó muy mermado su partido de octavos en el Masters de Roma ante Casper Ruud y, pese a ello, no quiso retirarse por el factor de jugar en casa y, tal y como explicó también, por llevar ya demasiadas retiradas en los últimos meses.
“Tras el partido de ayer, me sometí a exámenes médicos que revelaron una lesión en el recto femoral, que requiere varias semanas de descanso y recuperación. Desafortunadamente, esto significa que no podré competir en Hamburgo y Roland Garros, una noticia que es increíblemente difícil de aceptar. Un enorme agradecimiento al público de Roma por su increíble apoyo: es exactamente por eso que, a pesar de no estar al 100%, elegí pisar la pista y darlo todo en mi torneo de casa. Los mantendré informados”, escribió el italiano en su cuenta de Instagram, explicando así que da por terminada su temporada de tierra batida.
Con la baja del italiano, que fue semifinalista el año pasado cayendo ante Carlos Alcaraz, el torneo queda en una situación preocupante teniendo en cuenta el estado de forma de varios de los grandes nombres del circuito.
Además de los lesionados Alcaraz y Musetti, Novak Djokovic llega con apenas un partido en sus piernas. Solo Jannik Sinner parece estar ahora mismo en condiciones óptimas para levantar el título, con Alexander Zverev y poco más con capacidad real para discutirle la superioridad al número uno mundial.
Todo apunta a un posible paseo triunfal del italiano, aunque habrá que ver cómo se desarrolla el torneo y si la enorme presión de conquistar su particular Grand Slam puede afectar a la hegemonía que está mostrando esta temporada.
